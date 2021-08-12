Бренд VH1 уходит с рынка. Ему на смену приходит музыкальный телеканал MTV 00s.

Что произошло

Бренд VH1, который присутствовал на рынке Европы с середины 90-х годов прошлого столетия, уходит, уступая место новому бренду – MTV 00s. Под новым логотипом компания сконцентрирует внимание на музыке, записанной в первой половине нулевых.

Компания ViacomCBS заменила телеканал VH1 на MTV 00s. Все зрители, которым был доступен канал VH1, теперь смогут смотреть на своих телеэкранах программы канала MTV 00s.

Замена, случившаяся 1 августа, совпала по времени с 40-летием самого бренда MTV и знаменует собой последний этап продолжающегося ребрендинга портфолио каналов семейства MTV, в процессе которого канал MTV Dance превратился в MTV Club, MTV Rocks в MTV 90s, а VH1 Classic был переименован в MTV 80s.

Материнская компания ViacomCBS столкнулась с проблемой позиционирования своих музыкальных каналов – базовый бренд MTV теперь во многом является каналом стиля жизни – на фоне таких служб, как Vevo и Spotify, которые часто доступны через платформы платного телевидения и предлагают подписчикам музыку на их собственный выбор.

О новом канале

MTV 00s представляет собой музыкальный телеканал, транслирующий видеоклипы 2000-х годов. Он вещал в тестовом режиме с 29 мая по 22 июня 2020 года в Великобритании в качестве временного ребрендинга канала MTV OMG. На постоянной основе канал был запущен 1 августа 2021 года, заменив VH1 Europe. Первым видео, показанным на этом канале, стал клип на песню Disturbia барбадосской певицы Рианны. В первый день трансляции была сохранена экранная графика прежнего VH1 (включая иденты), однако уже на следующий день она была заменена на собственную графику.

В отличие от других проектов, связанных с брендом MTV (80s и 90s), канал MTV 00s не отображает на экране названия альбомов, в которые включены песни.

Компания ViacomCBS намерена укрепить свои основные музыкальные и развлекательные бренды – MTV и Nick (Nickelodeon).

Каналы MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, MTV Club, MTV 00s, MTV Live HD, Nickelodeon, Nicktoons, Nick Jr. и Paramount Network доступны на рынках в рамках портфолио ViacomCBS. Все они транслируют контент без рекламы и предоставляются как услуга платного телевидения.