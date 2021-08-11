10 августа в 8:00 стартовало вещание регионального телеканала «Типичный Киев», который входит в состав медиахолдинга Live Network.

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Телеканал вещает в аналоговом эфире Киева и области. Программная сетка телеканала исключительно информационная: каждый час выпуски новостей, сюжеты о важных и актуальных событиях города, оперативные прямые включения из разных уголков столицы и пригорода.

Ведущей первого выпуска новостей стала Юлия Белогурова.

Как комментируют запуск

«Состоялся технический старт телеканала Типичный Киев в эфире. Вся команда настойчиво и ответственно работала над тем, чтобы первый эфир был удачным. Конечно, впереди еще много работы, в ближайшее время мы планируем запускать новые рубрики и программы, однако главная идея остается без изменений: Типичный Киев – телеканал для киевлян», – отметил руководитель информационного вещания медиахолдинга Live Network Сергей Мамаев.

Напомним, по решению Нацсовета телеканал «Типичный Киев» получил разрешение на вещание по лицензии ООО «ТРК Купол». Главным редактором телеканала стала Светлана Криворучко.