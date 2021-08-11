Кабинет Министров Украины утвердил Программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7.

О программе

Программа предусматривает строительство Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения цифровой многоканальной сети МХ-7. Она обеспечит трансляцию украинского телевидения в цифровом формате, в том числе в отдаленных и приграничных регионах страны, где ранее отсутствовал сигнал отечественных каналов.

По словам заместителя Председателя Госспецсвязи Владимира Трофименко, после отключения аналогового вещания сложилась парадоксальная ситуация, когда часть украинских граждан не имеют доступа к украинскому телевидению.

«Многие украинцы, особенно в приграничных регионах, могут просматривать только каналы соседних стран. Особенно угрожающей является ситуация на границе со страной-агрессором и временно оккупированными территориями. Ведь единственным источником информации там являются пропагандистские каналы нашего соседа. Строительство государственного мультиплекса позволит вернуть гражданам Украины украинское вещание и обеспечит их неискаженной пропагандистами информацией», – заявил Владимир Трофименко.

Что для этого нужно

Для запуска мультиплекса МХ-7 нужно приобрести и установить 158 цифровых телевизионных передатчиков для обеспечения трансляции до 12 телевизионных программ и трёх программ общественного радио. Документ также предусматривает привлечение кредитных средств на строительство государственного мультиплекса под государственные гарантии в объёме 490 млн грн.

«Мы ожидаем в кратчайшие сроки принятия ещё одного постановления Кабинета Министров Украины, которое обеспечит предоставление государственных гарантий для получения Концерном кредита и фактически запустит строительство мультиплекса», – подчеркнул Владимир Трофименко.

Вещание в сети МХ-7 будет вестись в формате DVB-T2, который является современным европейским стандартом эфирного цифрового вещания. Этот стандарт обеспечивает улучшенное качество телевизионного изображения и звука, а также позволяет транслировать увеличенное количество телевизионных программ в рамках выделенного частотного диапазона. Такой стандарт применяется в Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Финляндии, Испании и многих других странах.