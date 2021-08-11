Обустройство кинозала в доме — грамотный ход, который позволяет достичь нового уровня комфорта. Большой телевизор, качественный звук и удобная мебель — єто как раз три «кита», на которых держится домашний кинотеатр.
Критерии выбора телевизора
Для домашнего кинотеатра нужен телевизор большого размера. Минимальная диагональ — 49-50”. Такой экран позволяет смотреть контент, не напрягая глаза. Купить телевизор 50 дюймов можно по ссылке https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/50/. Критерии его выбора:
- Производитель
Привлекательные модели больших телевизоров предлагают бренды Самсунг, Сони, Элджи.
- Разрешение
Для просмотра фильмов, шоу и развлекательных роликов на Ютубе достаточно 4К. Инвестировать в будущее можно, купив здесь https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/8k_7680x4320/ телевизор 8К.
- Интерфейсы
Домашний кинотеатр — это комплекс средств для трансляции визуального и аудио-контента. Для подключения звукового оснащения к ТВ-приемнику нужны порты USB, HDMI, AUX, а также Bluetooth и Wi-Fi.
- Смарт-платформа
Без умных функций не обойтись для выхода в интернет, скачивания игр и приложений, голосового управления.
- Особенности установки
Наличие настенного крепления — обязательное требование к телевизору.
Выбор саундбара
Качество звука влияет на впечатления от просмотра кино. Мощности встроенных в телевизор динамиков часто недостаточно для воссоздания атмосферы кинотеатра в домашних условиях. Требуется дополнительное оборудование — колонки или звуковая панель (саундбар).
При выборе саундбара важно учитывать четыре параметра.
- Мощность. В магазине оптимальную мощность можно определить на слух. При заказе онлайн лучше выбирать устройство с «запасом», чтобы звук можно было откалибровать под собственные предпочтения. Оптимальная мощность — около 200 Вт.
- Разновидность. Саундбар может быть активным и пассивным. Преимущество первого — легкое подключение напрямую. Фишка второго — лучшее качество звучания.
- Способ подключения. Беспроводные модели удобнее и эстетичнее. Их использование позволяет сократить количество проводов в домашнем кинотеатре до минимума.
- Количество каналов. Базовый уровень — модели формата 2.1 и 3.1. Более продвинутый вариант — 5.0 или 5.1.
Мебель
Из мебели в комнате, выделенной под домашний кинотеатр, могут понадобиться такие предметы:
- большой диван с удобными подлокотниками;
- кресла-мешки;
- тумбочка для пультов, накопителей, наушников и других «мелочей»;
- подставки для акустики;
- столик для напитков и закусок;
- пуфы.
Вместо выводов
Правильно подобранная мебель и техника — половина успеха. Важно грамотно расположить оснащение в комнате, обеспечить хорошую звукоизоляцию и избавиться от объектов, которые могут помешать просмотру. Минимум лишних деталей в интерьере — то, что нужно для домашнего кинотеатра.