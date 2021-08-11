Обустройство кинозала в доме — грамотный ход, который позволяет достичь нового уровня комфорта. Большой телевизор, качественный звук и удобная мебель — єто как раз три «кита», на которых держится домашний кинотеатр.

Критерии выбора телевизора

Для домашнего кинотеатра нужен телевизор большого размера. Минимальная диагональ — 49-50”. Такой экран позволяет смотреть контент, не напрягая глаза. Купить телевизор 50 дюймов можно по ссылке https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/50/. Критерии его выбора:

Производитель

Привлекательные модели больших телевизоров предлагают бренды Самсунг, Сони, Элджи.

Разрешение

Для просмотра фильмов, шоу и развлекательных роликов на Ютубе достаточно 4К. Инвестировать в будущее можно, купив здесь https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/8k_7680x4320/ телевизор 8К.

Интерфейсы

Домашний кинотеатр — это комплекс средств для трансляции визуального и аудио-контента. Для подключения звукового оснащения к ТВ-приемнику нужны порты USB, HDMI, AUX, а также Bluetooth и Wi-Fi.

Смарт-платформа

Без умных функций не обойтись для выхода в интернет, скачивания игр и приложений, голосового управления.

Особенности установки

Наличие настенного крепления — обязательное требование к телевизору.

Выбор саундбара

Качество звука влияет на впечатления от просмотра кино. Мощности встроенных в телевизор динамиков часто недостаточно для воссоздания атмосферы кинотеатра в домашних условиях. Требуется дополнительное оборудование — колонки или звуковая панель (саундбар).

При выборе саундбара важно учитывать четыре параметра.

Мощность. В магазине оптимальную мощность можно определить на слух. При заказе онлайн лучше выбирать устройство с «запасом», чтобы звук можно было откалибровать под собственные предпочтения. Оптимальная мощность — около 200 Вт. Разновидность. Саундбар может быть активным и пассивным. Преимущество первого — легкое подключение напрямую. Фишка второго — лучшее качество звучания. Способ подключения. Беспроводные модели удобнее и эстетичнее. Их использование позволяет сократить количество проводов в домашнем кинотеатре до минимума. Количество каналов. Базовый уровень — модели формата 2.1 и 3.1. Более продвинутый вариант — 5.0 или 5.1.

Мебель

Из мебели в комнате, выделенной под домашний кинотеатр, могут понадобиться такие предметы:

большой диван с удобными подлокотниками;

кресла-мешки;

тумбочка для пультов, накопителей, наушников и других «мелочей»;

подставки для акустики;

столик для напитков и закусок;

пуфы.

Вместо выводов

Правильно подобранная мебель и техника — половина успеха. Важно грамотно расположить оснащение в комнате, обеспечить хорошую звукоизоляцию и избавиться от объектов, которые могут помешать просмотру. Минимум лишних деталей в интерьере — то, что нужно для домашнего кинотеатра.