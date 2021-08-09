«Скільки може коштувати мій контент?» — питання, з яким найчастіше продакшени приходять до дистриб’ютора. І тут важко дати чітку відповідь, адже кожен продукт оцінюється індивідуально, в залежності від його особливостей. Проте існують певні критерії. Сьогодні ми розкажемо про фактори, що впливають на вартість медіапродукту в дистрибуції.

Перший фактор: права на контент

Дистриб’ютор у переговорах звертає увагу на особливості прав, що передаються клієнту, та їх формулювання. По-перше, тут важливий обсяг прав: територія, вид трансляції, кількість показів, право субліцензування тощо. По-друге, їх ексклюзивність: контент передається виключно одній компанії чи зберігається право субліцензування іншим партнерам. Інколи клієнту принципово, щоб тільки визначений перелік конкурентів не транслював продукт одночасно і він не заперечує щодо інших гравців ринку. По-третє, велику роль відіграє термін ліцензії. Зазвичай, загальна вартість ліцензії на триваліший строк вища, але у перерахунку за кожний рік, наприклад, обходиться транслятору дешевше. Тим не менше, така угода може бути вигіднішою власникам контенту, якщо немає впевненості у постійних закупівлях на коротший термін.

Другий фактор: об’єм контенту

Велику роль відіграє обсяг контенту, що ви можете запропонувати. Це один фільм, декілька епізодів чи навіть сезонів? Який його хронометраж? Чим більше контенту телеканал закуповує за один раз, тим нижча вартість за одиницю. Проте у даному випадку виграють усі сторони: транслятор отримує вигідні умови, дистриб’ютор та продакшен у виграші за рахунок об’єму продажів.

Третій фактор: характеристики контенту

При формуванні ціни дистриб’ютор звертає увагу на технічну і художню якість контенту, а також у деяких випадках можливість адаптації. Технічні вимоги можуть бути вирішальними: якщо контент не відповідає пріоритетним форматам або потрібні додаткові зусилля для його виготовлення, то вартість може впасти відразу. Якщо у клієнта в пріоритеті контент, в якому можна змінити всю текстову інформацію і зробити дубляж (не озвучку), то пропозиції, де це неможливо зробити, будуть втрачати позиції.

Говорячи про тематику, більшу цінність має універсальний контент, що з роками не втрачає актуальність. Для міжнародної дистрибуції важливо, щоб він був не прив’язаний до конкретного регіону, політичної або соціальної ситуації сьогодення, мав свою чітку цільову аудиторію. Виняток — новинний контент, освітлення культурних подій, ток-шоу тощо. Але, як показує практика, термін придатності такого контенту короткий.

І, звісно ж, на ціну впливає унікальність. Якщо ви створили новий формат або відкриваєте нові теми, про які мало хто розповідає або вони зовсім відсутні, ваш контент може користуватися популярністю і, як наслідок, коштувати дорожче.

Четвертий фактор: ринкова ціна за кожен тип прав

Крім індивідуальних особливостей, є ринкові ціни: локальні та міжнародні. І за будь-яких умов дистриб’ютор звертає увагу на них, спирається на стан та можливості ринку сьогодні. Тому в різний час вартість може змінюватися.

П’ятий фактор: тип компанії-покупця

В залежності від того, хто є покупцем контенту, коливається і його вартість: це загальнонаціональний телеканал чи регіональний, яка в нього аудиторія, який масштаб та бюджет. Ці фактори впливають на формування фінальної пропозиції. Цікавою особливістю в цьому факторі є порівняльна цінність вашої пропозиції для клієнта. Один і той самий контент для великої і середньої компанії буде мати різну цінність, а, отже, трапляються випадки, коли остання може запропонувати більшу ліцензійну винагороду.

Якщо бажаєте оцінити потенціал дистрибуції свого контенту, ви можете пройти тест. В ньому побачите основні критерії, за якими ми відбираємо продукт для локальної або міжнародної дистрибуції.