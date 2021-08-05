Медиа-холдинг Live Network запускает новый киевский телеканал. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

В Украине начинает вещание новый региональный телеканал «Типичный Киев». Он входит наряду с каналами LIVE и ODESA.LIVE в состав медиа-холдинга Live Network.

О новом и действующих каналах

«Типичный Киев» станет информационным телеканалом, который вещает по лицензии ООО «ТРК Купол». Главным редактором канала будет Светлана Криворучко, которая имеет более двадцатилетний опыт работы на телевидении. Последние годы она возглавляла телевизионное направление на телеканале «Киев».

«Телеканал LIVE за последнее полугодие вошел в кабельные операторы, поэтому стал еще доступнее для украинцев, у него есть телезрители почти во всех городах Украины. Однако спрос на нишевые телеканалы – медиа-тенденция последних лет. Именно поэтому Типичный Киев будет исключительно информационным телеканалом регионального вещания, ядром целевой аудитории которого станут мужчины. Сейчас мы активно работаем над программной сеткой, формируем команду телеканала и вскоре сообщим о дате первого эфира», — отметили представители Института когнитивного моделирования, который осуществляет консультационное сопровождение телеканалов.

Напомним, телеканал LIVE (ранее был известен как KYIV.LIVE) начал вещание 9 августа 2020 в аналоговом и цифровом эфире Т2 в Киеве и области. ODESA.LIVE — 2 сентября 2020 цифровом эфире в Одессе и области, а также в сетях кабельных операторов вместо телеканала GTV. С ноября 2020 года Институт когнитивного моделирования осуществляет консультационное сопровождение телеканалов холдинга Live Network.