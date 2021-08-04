Многие из наших читателей, возможно, являются владельцами смартфонов Xiaomi. Но знаете ли вы об их достоинствах и недостатках? Большинство пользователи также думают, что у гаджетов Xiaomi имеются какие-то особые функции, которых нет в смартфонах других производителей. Авторы данной публикации при поддержке технических специалистов национальной сети магазинов гаджетов «ЖЖУК» https://zhuk.ua/ru/smartfoni-xiaomi/ предлагают обсудить все эти вопросы и взглянуть на смартфоны Xiaomi с разных сторон.

Представление смартфонов Xiaomi

Xiaomi (произносится как «Ша-о-ми» или «Ся-о-ми») – китайская компания, производящая электронику и основанная в 2010 году бывшим генеральным директором компании Kingsoft Лэй Цзюнем. Изначально Xiaomi вышла на рынок, как компания, основная деятельность которой была связана с выпуском программного обеспечения для систем на базе Android от Google, а в 2011 году вышла на рынок оборудования, представив свою первую базовую модель смартфона – MI 1.

Престиж и ценность смартфонов Xiaomi

Смартфон MI 1 обладал прекрасными техническими характеристиками и при этом стоил не очень дорого. Это и стало базовым кредо компании на долгие годы. Логотип MI можно расшифровать, как «Универсальный Интернет», а также как «Миссия невозможна». Вторая расшифровка связана с тем, что на первых этапах своего развития компания постоянно сталкивалась с трудностями, которых сложно было избежать.

Тем не менее, за 10 лет компания Xiaomi смогла пройти немалый путь к вершинам. Сегодня она является четвёртым по объёмам производимой продукции брендом, выпускающим мобильные телефоны.

В 2018 году во всём мире было продано 119 миллионов телефонов марки Xiaomi, что уже само по себе является ошеломляющим результатом для индустрии.

Однако, как можно объяснить столь невероятный успех компании, которая едва встала на ноги, на рынке, на котором испытывают трудности даже бывалые бренды? Что сделало телефоны Xiaomi экстраординарными? И есть ли у них недостатки? Изучив отзывы и опыт всё более растущей армии пользователей мобильных телефонов Xiaomi, авторы данной публикации собрали и структурировали свойственные данным изделиям достоинства и недостатки.

Краткая история телефонов Xiaomi

Параллельно с выпуском своего первого телефона – MI 1 – компания также представила на рынке специальное программного обеспечения, получившее название MIUI, которое в 2011 году обеспечило дополнительную функциональность и простой интерфейс. Программное обеспечение MIUI очень быстро нашло своё применение в более 200 моделях гаджетов, и к концу 2013 года по всему миру уже насчитывалось более 30 миллионов пользователей устройств, в которых было установлено программное обеспечение MIUI от Xiaomi. Производство устройств собственной разработки стало триумфом для компании, поскольку за один лишь 2013 год оно принесло ей доход на сумму в 5 миллиардов долларов.

Успех продолжал неизменно сопутствовать компании и в дальнейшем благодаря мудрой маркетинговой политике и хорошим отзывам клиентов. В Xiaomi сосредоточились на интересном и деликатном рынке Южной Азии, предлагая покупателям телефоны по разумной цене и мудро соперничая с конкурентами.

В 2020 году Xiaomi вошла в тройку производителей сотовых телефонов по количеству проданных девайсов, где её доля составила примерно 12%.

Компания также запустила и успешно развивает суббренды – Redmi и Poco, которые были созданы для того, чтобы выйти на более обширный рынок по всему миру. Кроме того эти суббренды работают автономно, что позволяет компании избегать опасностей для своего имиджа. Кстати, полный каталог смартфонов компании представлен на сайте магазина «ЖЖУК».

Преимущества:

Стоимость: Гаджеты Xiaomi известны своей скромностью. С момента основания компании её стратегия заключалась в том, чтобы давать максимально качественные решения по разумной цене. По сути, вы можете получить топовый телефон Xiaomi с OLED-дисплеем, тройными камерами и лучшим в своём классе чипсетом Qualcomm примерно за 400 долларов. Это дешевле чем то, что предлагают Samsung и Apple при сопоставимых характеристиках. Качество работы и внешний вид телефонов также не могут не радовать и значительно превосходят их стоимость. Дизайн: С точки зрения дизайна, смартфоны Xiaomi выглядят невероятно по всем параметрам, которые характеризируют первый в своём классе мобильный телефон. От экрана и тройных камер до изогнутых корпусов. Если вы поставите телефон Xiaomi рядом с лучшими продуктами от Apple, Samsung или Huawei, вы не сможете найти отличие. Использование в смартфоне материалов высшего качества и лёгкости, делает его отличным устройством для работы и даёт клиентам дополнительную уверенность. Операционная система: В телефонах Xiaomi установлен интерфейс MIUI, для которого характерна невероятная скорость работы и лёгкость в использовании. В процессе своего развития компания Xiaomi постоянно стремилась сделать свою ОС ещё более стабильной и простой в использовании. Качество сборки: Материал, используемый для производства как для внутренних, так и для внешних компонентов смартфонов Xiaomi, также имеет высокое качество. Модуль камеры и прочие компоненты: Независимо от того, идёт ли речь о самом скромном смартфоне или о флагманской модели, мобильные телефоны Xiaomi всегда комплектуются отличной, прекрасно работающей камерой.

Недостатки:

Проблемы с перегревом: Возможно, самый большой недостаток телефонов Xiaomi – это проблемы, связанные с перегревом. Многие пользователи смартфонов сообщали, что их гаджеты перегреваются во время выполнения таких важных задач, как игры. Кроме того известны даже случаи, когда сотовые телефоны загорались из-за перегрева. Перегрев – достаточно распространённая проблема сотовых телефонов среднего класса. Несмотря на то, что Xiaomi не даёт особых комментариев по этому поводу, сложности продолжают иметь место. Если вы собираетесь купить телефон производства компании, то это, пожалуй, главное, на что нужно обращать внимание. Реклама в MIUI: Пользователи постоянно жалуются на раздражающие рекламные сообщения, которые появляются на экранах телефонов Xiaomi. Промоакции являются обычным делом для встроенных приложений, таких как их приложение для записи и настройки. И хотя для многих пользователей это, вероятно, небольшая проблема, всё же это является серьёзным недостатком. На фоне постоянных жалоб в Xiaomi пообещали убрать эту назойливую рекламу, тем не менее, она появляется снова и снова. Проблемы с памятью: Эта проблема не характерна для телефонов с объёмом памяти 6 Гб и более, однако она проявляется в моделях с меньшим объёмом памяти. Гаджеты Xiaomi с объёмом оперативной памяти 3-4 Гб постоянно выгружают приложения, что является огромным препятствием для одновременного выполнения нескольких задач. Xiaomi следует выпустить обновление продукта, чтобы решить данную проблему и найти более эффективный способ предотвращения зависания системы без ущерба для работы.

Несмотря на то, что сотовые телефоны Xiaomi – это бюджетные гаджеты, нельзя отрицать, что они обладают прекрасными качествами. Несмотря на то, что данные смартфоны имеют определенные недостатки, компания-производитель известна тем, что эффективно устраняет дефекты с каждым новым обновлением. Следовательно, покупка такого телефона – это хорошее вложение денег и инвестиция в достойный девайс.