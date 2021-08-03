Не знаете, какой принтер купить для офиса? Тогда эта статья именно для вас, ведь, выбор устройства для работы в большой компании очень ответственное дело. В первую очередь механизм должен быть с большим ресурсом и производительностью, так как в офисе придется осуществлять огромное количество работы с бумагами.

В магазинах «ломятся полки» от количества принтеров, поэтому их довольно сложно подобрать. Мы поможем разобраться, какой купить принтер для офиса, чтобы печать была высокого качества.

Основные критерии выбора принтера для небольшого офиса

Чтобы правильно подобрать механизм из широкого ассортимента хороших офисных принтеров, необходимо понять, для каких целей будет использоваться устройство. От правильности определения цели, как правило, будет зависеть результат приобретения. Для этого необходимо задать себе вопрос: «Как часто и для каких целей будет использоваться купленное устройство?».

Одним из наиболее важных элементов в принтере, с которым его владелец будет на постоянной основе иметь дело, считаются картриджи. В разных моделях устройств, они устроены по-разному. Перед покупкой принтера, уточните, сколько листов в минуту печатает механизм, сколько времени способно продержаться устройство на одной заправке. Ведь, чем больше ресурс, тем больше материала сможет обработать механизм.

Также стоит обратить внимание на следующие характеристики:

возможность заправки картриджей, существуют модели механизмов, для которых необходимо приобретать лишь новые картриджи;

скорость выполнения работы;

оттенок, некоторые принтеры могут печатать только черным цветом, другие же могут создавать разноцветные изображения;

количество страниц, которые можно напечатать с помощью одной заправки.

Также необходимо обратить внимание и на стоимость обслуживания принтера, ведь, такой девайс может часто приходить в неисправность, из-за довольно высоких нагрузок. Для этого можно посмотреть, сколько будет стоить та или иная запчасть, а также непосредственно ее замена или починка.

Перед тем, как купить офисный принтер также необходимо ознакомиться с производителями и выбрать бренд, который больше всего импонирует вам. Xerox – один из производителей машин для печати, который пользуется спросом. Бренд изготавливает принтеры, которые не только обладают отменным качеством, но и имеют приемлемую стоимость. К тому же, такие агрегаты, как правило, не издают сильного шума, что позволит работникам офиса сконцентрироваться на работе.