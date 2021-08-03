Анюта Славская – телеведущая детского шоу Kid-Світ. Успешно совмещает карьеру с материнством – воспитывает 2-летнего сына. Обожает детей и ведет социальные проекты, призванные помогать им и развивать таланты. Также Анюта имеет огромный опыт в организации масштабных ивентов, среди которых – открытие киевского стадиона «Олимпийский», Арена Львов. Создавала ивенты для западных звезд – Shakira, CC Catch, Anastacia, Secret Service и многих других.

Среди профессиональных качеств – музыка, вокал и игра на аккордеоне.

Помимо этого Анюта прекрасно готовит и экспериментирует с блюдами. Обожает спорт, плавание, танцы и ЗОЖ.

— Ведущая детского шоу на ТВ – каким должен быть этот человек?

Искренним, добрым и честным. Дети чувствуют ложь и вранье, как бы ты не маскировался и не извертывался, они на подсознательном уровне тянутся к людям, которые открыты для них.

Своего малыша я ждала долго, бесконечные 14 лет, поэтому, естественно, все племяхи и дети вокруг мимо моего внимания не проскользнули (улыбается). Можно сказать, что все эти годы я на них тренировалась и оттачивала мастерство.

— Кто ваш зритель и получаете ли обратную связь? Каким образом? Как реагируете на критику, если она есть?

Kid-Світ – это передача о детях и для детей. В этом шоу мы все время поднимаем важные аспекты, чтобы взрослые лучше понимали своих «спиногрызиков». Но при этом немаловажно поднимать серьезные темы и в легкой, игровой форме объяснять ребятам, что и к чему там у этих взрослых.

Обратная связь, конечно, всегда есть и в этом нам помогают соцсети, люди пишут в личку все, что их волнует.

Бывают и не совсем приятные переписки. Например, пришлось поменять некоторых ведущих-детей, потому что есть требования, которые выставляет канал или режиссерская группа, но понятно, что у родителей свои взгляды и видение, а в остальном – сплошной позитив и happy-настрой!

— Почему именно детская направленность? Вы же музыкант, певица.

Есть такая хорошая и подходящая поговорка – «У кого, что болит, тот о том и говорит». Это обо мне 100%. В какой-то момент я осознала, что карьера, смена проектов на новые – наносное и все проходящее. Для меня на первое место вышла – СЕМЬЯ и все, что с ней связано.

Я – Дончанка и горжусь своим происхождением и родным городом.

Когда случилось, то, что случилось – не смогла стоять в стороне и наблюдать, поэтому взяла на себя ответственность не давать замалчиваться и уходить на задний план темам: «переселенцы», «дети-переселенцы» и «дети-сироты».

Очень непопулярно было поднимать именно эту тему и направление, потому что все информ сообщество было направленно как раз на поддержку армии и добровольцев. Так родилась информационная платформа «Діти неоголошеної війни» и проекты «Три минуты на детство», «Три часа на мечту». Интерес как со стороны СМИ, так и со стороны простых украинцев был огромным. Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Жан Беленюк, Света Тарабарова, Владислав Ващук, Анастасия Иванова, Потап, Денис Силантьев, Сергей Бубка, Стелла Захарова и многие другие откликнулись сотрудничать с нами, поддержав инициативу.

— Ваш детский проект шел изначально на телеканале КРТ. Он закрылся. Проще было сдаться. Почему решили продолжать?

Легких путей не ищем… Кроме того, что канал закрылся, так еще и пришла пандемия коронавируса, охватившая весь мир. А на руках только пилот программы и абсолютное непонимание, что дальше.

Многое делали своими силами и с помощью друзей! Как перфекционист, конечно, хотела лучше, больше, масштабнее. А если чего-то сильно хочешь, вот прям по-настоящему, то и вся вселенная будет помогать (улыбается).

— Вам не бывает обидно, что к детским проектам мало внимания в Украине?

Да, да, да! Это несправедливо и для меня непонятно. Да, есть пару талант-шоу для детей, а просто детской программы, шоу – нет…

И пока эта ниша пустует, YouTube не спит – там космическое количество игр, интервью, общения и всего-всего, что только можно пожелать, но это, конечно, не всегда и хорошо, иногда родителям тяжело отследить, ЧТО смотрят их дети.

А контент для детей должен быть со смыслом и продуман от и до.

— Какое на данный момент главное достижение проекта Kid—Світ и что является мечтой для вас относительно этого детского шоу?

Самое главное достижение все-таки то, что мы выпустили первый сезон! Конечно, нет предела совершенству, поэтому теперь задача – сделать второй сезон просто идеальным.

— Вы сталкивались со скепсисом профессионалов, которые говорили, что проект «не зайдет» аудитории? Как находили в себе мотивацию и что посоветуете творческим хрупким людям в аналогичной ситуации?

Ай, сегодня настроение говорить пословицами или цитатами – «Не ошибается тот, кто ничего не делает». И как бы там ни было – очередь из людей, готовых давать советы – намного больше тех, кто готов реально помогать и что-то делать.

Важны люди рядом, это, конечно, ДАААААА, которые с тобой на одной волне, независимо от профессии и сферы деятельности.

— Чему вас научили дети в этом проекте и чему все еще учитесь?

Не обижаться по пустякам, хохотать, когда захочется, даже если это неуместно, а их непосредственность – что-то невероятное.

Мы, взрослые, в своих погонях забываем о важных вещах, поэтому, когда мне говорят ВЗРОСЛЕЙ, пора уже, внутренний ребенок отвечает – ЩАС!

— Всегда интересно, что происходит за кулисами масштабных проектов. С какими сложностями сталкивались? Понятно, что если это детский проект, то невозможно избежать человеческого фактора (возможно, иногда истерик родителей). Было ли у вас что-то подобное?

Одним словом – «Осторожно на площадке ДЕТИ». Все бывало: и слезы, и переживания, и паника, ведь поставь перед камерой взрослого – не каждый сможет связать воедино заученную фразу.

Но хуже этого может быть вот что: когда дети просекли, что это же запись, может быть и не один дубль, привыкают к площадке и чувствуют себя хозяевами, и всех потом сложно собрать (улыбается). Поэтому декорации стабильно ремонтировались и обновлялись!