Вы только открываете небольшой бизнес и ищете интернет-провайдера, который обеспечит доступ во всемирную паутину, или же вы представляете уже давно работающую компанию и ищите провайдера, который поможет обеспечить дальнейший рост бизнеса? Вне зависимости от ответа на данный вопрос, рынок готов предложить массу вариантов. И при столь огромном выборе достаточно сложно определить, какой интернет-провайдер способен предложить действительно качественные услуги и, соответственно, подобрать для себя правильный вариант. В связи с этим редакция Mediasat обратилась к специалистам провайдера Briz.UA с просьбой рассказать читателям о ключевых критериях при выборе интернет-услуг для сферы бизнеса.

В силу большой конкуренции на рынке, где присутствуют как крупные общенациональные телекоммуникационные компании, так и небольшие местные и региональные провайдеры услуг телефонии и доступа в Интернет, каждый из игроков активно занимается маркетингом, стремясь выиграть борьбу за внимание клиентов и заключить договор о предоставлении услуг широкополосного доступа. Поэтому прежде чем начинать поиск среди провайдеров услуг доступа в Интернет для бизнеса, работающих в вашем регионе, неплохо бы составить список ключевых свойств, которым должен обладать интернет-провайдер, предоставляющий услуги вашей компании.

Выбор интернет-провайдера: вопросы и критерии

Вашей компании необходимо для работы регулярно скачивать документы, управлять программным обеспечением для продаж и совместной работы, совершать звонки посредством IP-телефонии или транслировать контент? Если это так, то вы являетесь частью сегмента, стимулирующего резкий рост спроса на каналы с расширенной пропускной способностью, который наблюдался в последние годы, и скорость передачи данных, вероятно, является для вас главным приоритетом. В процессе изучения предложений интернет-провайдеров, работающих в вашем районе, вы можете обратить внимание и на другие факторы – например, на стоимость услуг или гарантии их надёжности. Однако, прежде чем принимать окончательное решение, вам следует задать самому себе несколько вопросов.

Каковы ваши коммерческие требования к скорости интернета?

Для определения оптимальных критериев пропускной способности канала, необходимой вашему бизнесу, вам необходимо принять в расчёт количество сотрудников, использующих Интернет, и объём данных, которые они будут выгружать в сеть и скачивать. Небольшой компании с одним или двумя сотрудниками, работающими с «тяжёлыми» файлами весь день, в итоге может потребоваться гораздо более высокая скорость Интернета, чем большой компании с 50 сотрудниками, которые, главным образом, просто обмениваются электронными письмами. Давайте посмотрим на цифры.

15-25 Мбит/ сек: Данной скорости вполне достаточно для небольшой компании с одним или двумя сотрудниками, которые смогут использовать основные функции Интернета, такие как просмотр web-страниц, отправка электронной почты и обмен небольшими файлами.

Данной скорости вполне достаточно для небольшой компании с одним или двумя сотрудниками, которые смогут использовать основные функции Интернета, такие как просмотр web-страниц, отправка электронной почты и обмен небольшими файлами. 25-50 Мбит/ сек: Данной скорости вполне достаточно для нужд субъекта малого бизнеса с тремя-пятью сотрудниками, которые смогут с лёгкостью обмениваться большими файлами, без проблем совершать голосовые звонки посредством IP-телефонии и участвовать в видеоконференциях.

Данной скорости вполне достаточно для нужд субъекта малого бизнеса с тремя-пятью сотрудниками, которые смогут с лёгкостью обмениваться большими файлами, без проблем совершать голосовые звонки посредством IP-телефонии и участвовать в видеоконференциях. 50-75 Мбит/ сек: Данной скорости вполне достаточно для удовлетворения потребностей небольшого офиса, в котором работает до семи человек; они смогут взаимодействовать друг с другом в режиме онлайн без сбоев и использовать более высокую скорость для резервного копирования данных и передачи файлов.

Данной скорости вполне достаточно для удовлетворения потребностей небольшого офиса, в котором работает до семи человек; они смогут взаимодействовать друг с другом в режиме онлайн без сбоев и использовать более высокую скорость для резервного копирования данных и передачи файлов. 75–100 Мбит/ сек: Данной скорости вполне достаточно для компании, в которой работает от десяти до двенадцати сотрудников; данная скорость гарантирует возможность передачи потокового видео и звука, а также активное использование Wi-Fi.

Данной скорости вполне достаточно для компании, в которой работает от десяти до двенадцати сотрудников; данная скорость гарантирует возможность передачи потокового видео и звука, а также активное использование Wi-Fi. 100–150 Мбит/ сек: Данная скорость подойдёт растущей компании, обеспечит работу сервера web-хостинга, возможность электронной торговли и интенсивное использование данных.

Данная скорость подойдёт растущей компании, обеспечит работу сервера web-хостинга, возможность электронной торговли и интенсивное использование данных. 150-500 Мбит/ сек: Данная скорость интернет-подключения даст малому бизнесу возможность без проблем поддерживать все выше перечисленные пункты, а также гарантирует отсутствие проблем при дальнейшем увеличении количества сотрудников.

В чём разница между услугами доступа в Интернет для частных лиц и для бизнеса?

В процессе поиска интернет-провайдера для своей компании вы, вероятно, обратите внимание на то, что стоимость пакетов доступа в Интернет для частных лиц несколько дешевле, чем стоимость пакетов доступа для бизнес-клиентов. И если в предложении ближайшего к вам провайдера стоимость тарифных планов для частных лиц ниже стоимости тарифных планов для бизнеса, вы, возможно, подумаете о том, чтобы сэкономить несколько гривен, выбрав подписку на интернет-пакет для частных лиц. Однако, прежде чем делать это, давайте разберёмся в том, в чём же разница между двумя типами услуг доступа в Интернет.

Вашей компании, вероятно, свойственны более высокие требования к скорости и объёму загрузки и передачи данных, чем требования стандартного домохозяйства. Именно поэтому провайдеры услуг доступа в Интернет и разработали специальные пакеты услуг для бизнеса, отвечающие этим повышенным запросам. Подключения для бизнес-клиентов часто имеют более высокий уровень безопасности из-за большего количества конфиденциальной информации, которую бизнес-компании передают и принимают каждый день. Просматривая предложения Интернет-провайдеров, помните о том, что бизнес-клиенты получают, как правило, совсем другой уровень обслуживания, чем частные лица. Поэтому обязательно поинтересуйтесь тем, как именно обслуживаются бизнес-клиенты, а не только частные лица.

Какие типы подключений предлагают Интернет-провайдеры, работающие на телеком-рынке?

Четыре наиболее распространённых вида интернет-подключений:

Волокно: Оптико-волоконное подключение – это, безусловно, самых быстрый из всех возможных видов подключения к сети. Оптический Интернет передаёт данные в виде световых импульсов через наноскопические стеклянные нити с пропускной способностью более 1 Гбит / сек. Однако, стоимость такого подключения может быть достаточно высокой, а доступность в конкретном регионе – ограниченной (в особенности, если вам требуется осуществить подключение объекта в сельской местности). Однако, если оптоволокно вам доступно и по карману – это отличный выбор для растущего бизнеса. Кабель: Подключение к Интернету через коаксиальный телевизионный кабель обеспечивает впечатляющую скорость, и этот вариант подключения на большинстве рынков гораздо более доступен, чем подключение через оптоволокно. К сожалению, пропускная способность канала при кабельном подключении разделяется между абонентами. Поэтому если рядом с вами находится много других абонентов, которые подключаются к Интернету одновременно, скорость может сильно падать. DSL: Подключение через Цифровые абонентские линии (DSL) представляет собой модернизированную версию коммутируемого подключения. Качественная и стабильная работа такого подключения гарантируется использованием выделенной телефонной линии. DSL-подключение доступно практически повсеместно и является хорошим вариантом выхода в Интернет для небольшой компании, расположенной в сельской местности. Спутник: Важным преимуществом спутникового Интернета является то, что он доступен везде, где видно небо. Это отличный вариант для подключения к Интернету для сельских компаний, у которых нет других вариантов, и удаленных сотрудников, работающих вне сети. Однако, есть некоторые нюансы. Спутниковый Интернет работает намного медленнее, чем оптиковолоконное-соединение, и гораздо менее надежен.

Ищите интернет-провайдера, который предлагает больше, чем просто возможность подключения

Как вы уже, наверное, поняли в процессе выбора провайдера услуг доступа в Интернет для вашего бизнеса, каждый провайдер чем-то отличается от конкурентов. Ищите ближайшего к вам Интернет-провайдера, который предлагает больше, чем просто подключение к Интернету. Найдите Интернет-провайдера, который предлагает дополнительные бонусы. Учитывайте следующие факторы:

Пакетирование: Если вы когда-либо покупали тарифный план на доступ в Интернет для домашнего использования, то, скорее всего, вы сталкивались со связанными пакетами от провайдеров Интернет-услуг. Обычно они пытаются объединять телевизионные и интернет-пакеты для частных абонентов. Аналогичный подход провайдеры применяют также и к бизнес-планам услуг доступа в Интернет. Если вам необходимо использовать VoIP, вам следует выбирать провайдера, который предлагает услуги телефонии и доступа в интернет для бизнеса. Провайдеры управляемых услуг, такие как Twinstate Technologies, могут управлять вашими запросами на передачу голоса и Интернет, а также предоставлять дополнительную инфраструктуру связи, такую как магистрали SIP.

Если вы когда-либо покупали тарифный план на доступ в Интернет для домашнего использования, то, скорее всего, вы сталкивались со связанными пакетами от провайдеров Интернет-услуг. Обычно они пытаются объединять телевизионные и интернет-пакеты для частных абонентов. Аналогичный подход провайдеры применяют также и к бизнес-планам услуг доступа в Интернет. Если вам необходимо использовать VoIP, вам следует выбирать провайдера, который предлагает услуги телефонии и доступа в интернет для бизнеса. Провайдеры управляемых услуг, такие как Twinstate Technologies, могут управлять вашими запросами на передачу голоса и Интернет, а также предоставлять дополнительную инфраструктуру связи, такую как магистрали SIP. Надёжность: В наше время бизнес очень сильно зависит от наличия стабильного подключения к Интернету, поэтому вам необходим провайдер, на которого вы можете положиться. Обязательно проверьте репутацию каждого провайдера, который вас заинтересовал. Каковы их достижения в индустрии? Какую оценку они получили в независимых опросах клиентов?

В наше время бизнес очень сильно зависит от наличия стабильного подключения к Интернету, поэтому вам необходим провайдер, на которого вы можете положиться. Обязательно проверьте репутацию каждого провайдера, который вас заинтересовал. Каковы их достижения в индустрии? Какую оценку они получили в независимых опросах клиентов? Статический IP -адрес: IP-адрес позволяет компьютерам идентифицировать друг друга при обмене информацией в режиме онлайн. Данные адреса могут быть либо «динамическими», то есть, временными, которые чаще всего используемыми при предоставлении услуг частным лицам, либо «статическими» — то есть, постоянными, которые обычно используются для бизнес-планов. Провайдеры как правило взимают дополнительную плату за статические IP-адреса, однако, такие адреса обеспечивают вам критически важную безопасность и стабильность, если вы планируете размещать серверы, VPN или поддерживать внешние подключения для удаленных сотрудников.

IP-адрес позволяет компьютерам идентифицировать друг друга при обмене информацией в режиме онлайн. Данные адреса могут быть либо «динамическими», то есть, временными, которые чаще всего используемыми при предоставлении услуг частным лицам, либо «статическими» — то есть, постоянными, которые обычно используются для бизнес-планов. Провайдеры как правило взимают дополнительную плату за статические IP-адреса, однако, такие адреса обеспечивают вам критически важную безопасность и стабильность, если вы планируете размещать серверы, VPN или поддерживать внешние подключения для удаленных сотрудников. Поддержка: Насколько быстро вы сможете найти кого-нибудь, кто окажет вам помощь в случае, когда у вас вдруг отключится Интернет? Можете ли вы в критической ситуации поговорить с живым человеком или же вы обречены на беседу с роботом-автосекретарём? Ищите провайдера, который может предоставлять вам поддержку по нескольким каналам связи, например онлайн-поддержку, помощь по телефону и в чате.

Вывод

Принято говорить, что в знании – сила. Если вы чётко знаете, что вам необходимо от своего провайдера, вы получите хорошее и качественное подключение к Интернету. Никто не знает потребности вашего бизнеса лучше вас, и, соответственно, именно вам предстоит сформулировать запросы, связанные с Интернет-подключением. Поэтому делайте свой выбор с умом, и это принесёт пользу вашему бизнесу.

Используя такой подход, вы сможете найти Интернет-провайдера, который поймёт ваш бизнес и сможет находить гибкие решения, удовлетворяющие текущие и будущие потребности вашего бизнеса.