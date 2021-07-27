Выход новой серии Макбуков в конце 2020 года в очередной раз стал настоящим событием в компьютерном мире и диджитал-сфере. Все дело в оснащении девайсов собственными процессорами M1 и в отказе от устройств Intel. В чем преимущества такого перехода? Давайте разбираться на примерах различных моделей Макбук.

MacBook Pro

На суд общественности были представлены модели MacBook Pro 13 и 16 с маркировкой 2020. Первые, конечно же, сразу стали «мастхэв» для фанатов яблочных технологий, которые отметили преимущества собственного процессора. К ним относят такие:

поддержка приложений iOS и iPadOS;

длительная работа в автономном режиме (до 17 часов серфинга в Интернете и 20 часов просмотра видео);

в несколько раз увеличена скорость обработки информации.

При этом модели комплектуются чипами M1 двух типов. Первый вариант предполагает M1 чип с CPU в 8 ядер и графическим процессором в 7 ядер с памятью в 256 Гб. Во втором — 8-ядерный GPU и 512 Гб.

MacBook Air

Облегченные Макбуки также получили увеличенную производительность и длительную работу в автономном режиме. Работа в веб может длиться около 15 часов, тогда как стандартное использование без подключения к электросети продлится до 17 часов.

Mac Mini

Новый Мини также выпускается на базе чипа M1. Это доказывает серьезность намерений Apple двигаться в направлении разработки собственных процессоров. Скорость CPU превышает предыдущую модель в 3 раза, тогда как GPU обрабатывает информацию в 6 раз быстрее.