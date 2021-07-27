Одно из лучших достоинств Linux — это различные типы дистрибутивов, которые он может предложить. Все дистрибутивы Linux, оптимизированные необходимыми инструментами и функциями для удовлетворения ваших потребностей.

Ubuntu

Начиная список с Ubuntu Server является одним из самых популярных дистрибутивов Linux благодаря своей простоте. Но удобство использования — не единственная причина, по которой он находится на вершине списка.

С Ubuntu вы получаете доступ к различным функциям, включая FOSS и большое количество программного обеспечения с закрытым исходным кодом. Также есть версия LTS, предлагающая 5-летнюю поддержку. Это означает, что вам не нужно будет обновляться до новой версии Ubuntu, но вы по-прежнему будете получать все необходимые обновления безопасности в течение 5 лет.

Помимо этого, существует поддержка широкого спектра архитектур, от x86 до ARM64, PPC64LE и многих других. Вы также получаете доступ к множеству специальных инструментов, включая почтовые серверы, файловые серверы, медиа-серверы и даже игровые серверы.

Fedora

Fedora — один из лучших серверных дистрибутивов Linux, содержащий экспериментальные технологии, разработанные для коммерческого дистрибутива Linux. Это свежая серверная ОС Linux для новичков в мире Linux. Он поддерживает различные среды рабочего стола, включая Gnome, KDE и т. д.

Предоставляет различные службы баз данных, например, такие как PostgreSQL. Отлично подходит как для новых, так и для опытных пользователей. Предлагает гибкую экосистему Red Hat, поддерживаются различные архитектуры, такие как X86, ARMhf, Power, PPC64LE, ARM64, S390X и др.

Debian

Debian известен как король дистрибутивов Linux и самый популярный дистрибутив Linux Server. Впервые он был запущен в 1993 году. Это наиболее часто используемый сервер Linux; даже Ubuntu основан на Debian. Он предоставляет различные менеджеры пакетов, различные инструменты API и т. д. С основных преимуществ, Debian обеспечивает более стабильную серверную среду, высокую целостность систем. Лучше подходит для опытных пользователей, которые хотят настроить полностью сервер под свои требования. Большинство людей, которые ищут VPS сервер останавливаются на этой ОС.

CentOS

CentOS бессспорно один из лучших дистрибутивов Linux Server, который используется в 30 процентах всех серверов Linux по всему миру. Это производная от Red Hat Enterprise Linux, которая обеспечивает стабильную серверную среду.

Дистрибутив CentOS имеет несколько замечательных функций. Рассмотрим некоторые из них: поддержка архитектуры X86-64, ​​система пакетов RPM, обеспечение простой и стабильной серверной среды, доступен в версиях с графическим интерфейсом, KDE и GNOME.CentOS имеет длительный срок обслуживания версий и разработан под серверную среду. К сожалению сейчас произошли изменения с проектом над ОС CentOS и условия его использования могут меняться.