При построении оптимальной стратегии развития успешного онлайн бизнеса важно знать, через какие каналы посетители попадают на сайт. Важность правильной оценки роли каждого из них, позволяет разработать эффективный план раскрутки и СЕО продвижения ресурса. В Интернете действует проверенное опытом правило — чем больше переходов на сайт, тем в итоге выше вероятность выполнения пользователем результативных действий. Поэтому для роста онлайн продаж важно обеспечить мощный поток посетителей плюс принимать действенные меры по увеличению конверсии.

Конечно, заставить каждого просмотревшего страницы ресурса обязательно оформить покупку товара или заказать услугу не получится. Однако количество совершенных сделок будет неуклонно повышаться прямо пропорционально росту трафика. Вот почему специалисты хорошей веб студии, занимающейся созданием и продвижением сайтов, рекомендуют использовать различные методы для увеличения количества посетителей. Для этого сначала нужно разобраться с основными видами каналов трафика и оценить эффективность использования каждого из них.

Органический трафик — когда Гугл рекомендует ваш сайт

Органическим называют естественный трафик, то есть полученный не в результате оплаченной рекламы или перехода по размещенных на сторонних ресурсах ссылках. Иметь как можно больше таких переходов — цель каждого владельца веб-ресурса. Но чтобы посетители в достаточном количестве переходили именно на ваш сайт после набора в поисковике релевантных запросов, нужно продвинуть его на ведущие позиции в ранжировании.

К сожалению, быстро добиться такого не получится. Тот же Гугл очень тщательно отслеживает и анализирует размещенный на сайтах контент и техническое состояние ресурсов, удобство их просмотра на мобильных устройствах, учитывает возраст домена. Только что созданный сайт вообще сначала должен попасть в поле зрения поисковых роботов, иначе он просто не будет индексироваться. И пользователи сети даже теоретически не смогут найти его через поисковик.

Недаром СЕО продвижение — одна из важнейших задач в раскрутке веб-ресурса. Проведение внутренней и внешней оптимизации позволяет постепенно поднимать его в ранжировании. Но кропотливая работа над решением такой задачи однозначно «стоит свеч» — находящиеся на первой странице поисковой выдачи сайты по статистике забирают 95% трафика.

Обратите ка внимание — мы запустили мощную рекламную кампанию!

Когда сайт только создан, не обойтись без привлечения посетителей с помощью рекламных инструментов. При грамотном подходе эффективность таких кампаний достаточно высока, поэтому их регулярно используют и давно существующие веб-ресурсы.

Самым быстрым способом получить стабильный канал трафика на сайт — использовать контекстную рекламу. В поисковике Гугл она называется Google AdWords. Ее суть в том, что рекламные объявления встраиваются в поисковую страницу. Их показывают не всем пользователям, а лишь тем, кто набрал релевантный тематике сайта заказчика рекламы поисковый запрос.

Например, если люди ищут курсы маникюра в Киеве, то им будут показаны рекламные объявления от расположенных в столице компаний, предлагающих такое обучение. Чем больше показов — тем выше вероятность их конверсии в результативные действия. Но получить ожидаемый эффект можно лишь при правильном подходе и достаточном бюджете.

Социальные сети — достаточно эффективный канал трафика

Чтобы добиться частых переходов по ссылкам, размещенным в соцсетях, стоит активно продвигать там свои продукты и услуги. Привлечение посетителей через Фейсбук или Инстаграм имеет свою специфику. Однако при умелых действиях можно получить ощутимый отклик от постоянных пользователей той или иной социальной сети, являющихся целевой аудиторией вашего сайта.

Реферальный трафик — размещаем линки

Наращивание мощной ссылочной массы — верный путь к повышению ранжирования сайта в поисковой выдаче. К тому же так можно непосредственно привлечь посетителей. В основном рост числа линков обеспечивается за счет покупных ссылок. Место для их размещения за деньги предлагают различные тематические и новостные ресурсы, пользующиеся популярностью порталы и форумы. От качества ссылок и сопровождающего их контента, а также репутации ресурса-донора зависит авторитет вашего сайта у поисковиков.