Каждая компания независимо от размеров и сферы деятельности имеет в своем распоряжении определенную IT инфраструктуру. Ее предназначение — создавать, хранить, обрабатывать, защищать, уничтожать информацию, которая используется в процессе жизнедеятельности предприятия. В состав ИТ инфраструктуры прежде всего входят аппаратные средства — серверное оборудование, компьютеры, ноутбуки и прочие устройства. Также неотъемлемыми компонентами являются:

сетевая аппаратура;

офисная техника;

локальная сеть;

установленное программное обеспечение;

используемые каналы связи для коммуникации внутри компании, а также с поставщиками и клиентами;

применяемые облачные решения;

хранящиеся в цифровом виде корпоративные документы;

электронные ключи и сертификаты.

По сути в современных условиях при создании нового бизнеса не обойтись без решения вопроса организации отвечающей стоящим перед предприятием вызовам развитой и эффективно работающей IT инфраструктуры. Ее построение от первоначальной идеи до тонкой настройки и отладки каждого составного компонента лучше всего доверить сторонней профессиональной специализированной компании. Именно использование ИТ аутсорсинга в качестве проверенного инструмента создания и поддержания работоспособности всех элементов инфраструктуры позволит заложить фундамент для поступательного развития успешного и прибыльного бизнеса.

Что важно учесть

Строгое соблюдение современных требований к кибербезопасности — «святая святых» для каждого выбравшего «светлую» сторону силы представителя ИТ бизнеса. Дело в том, что надежная защита принадлежащей предприятию информации, а также персональных и корпоративных данных партнеров и клиентов — гарантия недопущения их потери вследствие технических сбоев или кражи злоумышленниками. Хакерские атаки, вирусы, злонамеренные действия конкурентов — вот что поджидает каждую компанию на пути к достижению успеха. Кроме того для исключения чрезмерных нерациональных затрат и, наоборот, с целью обращения внимания на необходимость наличия важных компонентов инфраструктуры нужно правильно сопоставить реальные потребности компании с ее возможностями и современным уровнем развития цифровых и информационных технологий.

Давайте узнаем, что принесет реализация проекта создания ИТ инфраструктуры предприятия, если заниматься решением такой задачи от идеи до внедрения «под ключ» и дальнейшего обслуживания будут опытные и квалифицированные аутсорсеры.

Построение эффективной IT инфраструктуры предприятия — ключ к оптимизации бизнес процессов компании

В ходе реализации проекта организации ИТ инфраструктуры компании приходится решать ряд взаимосвязанных задач. Их конечная цель:

Определение и практическое внедрение оптимального канала коммуникации персонала параллельно с достижением полного использования всех имеющихся и создаваемых информационных ресурсов. В итоге на практике это приводит к максимально продуктивному функционированию электронной почты, видео и голосовой связи, беспрепятственному удаленному доступу к данным каждого члена команды, тесному взаимодействию территориально разделенных и независимо работающих над совместным проектом структурных единиц. Еще один важный результат — возможность четкого и оперативного управления всеми компонентами ИТ инфраструктуры и быстрого реагирования на те или иные действия. Интеграция аппаратных и программных средств в целостный комплекс обработки данных. Решения такой задачи включает в себя создание виртуальных рабочих мест и серверов, обеспечение эффективного управление каждым из них, максимально продуктивное использование облачных вычислений. Обустройство рабочих станций. Сюда входят настройка и организация оперативного управления аппаратными средствами и установленным ПО, обеспечение доступа к локальной сети и разрешенным к использованию данным, организация контроля за работой каждого подключенного к сети ПК, ноутбука, планшета, смартфона. Наладка эффективного взаимодействия разных структурных подразделений, контроля за их деятельностью, а также качеством выполнения работ и услуг подрядчиков. Создание максимально надежной и современной системы кибербезопасности.