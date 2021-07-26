Маркетинг включает в себя целый спектр инструментов, призванных улучшить позиции товара или услуги на рынке. С появлением интернета и развитием мобильной связи в этом перечне произошли серьёзные изменения. За последние лет десять все ведущие специалисты в этой области пришли к мнению, что лидирует в списке видеомаркетинг. Ещё бы! Психологи утверждают, что по истечению трёх суток человек помнит 70% просмотренного видеоматериала и только 10% прочитанного текста. Использование видеороликов для продвижения товара, услуги или бренда стало приоритетным в рекламном бизнесе.

Преимущества видеомаркетинга

Резкое увеличение скоростных характеристик интернет-каналов для передачи видеоинформации и создание бесплатных видеохостингов таких, как YouTube, Vimeo и TikTok, привело к стремительному прогрессу цифровых маркетинговых стратегий и OnLine Video рекламы.

Видеомаркетинг является наиболее эффективным способом коммуникации с потенциальными клиентами. Донести до пользователя нужную информацию с помощью видео намного легче, нежели навязчиво заставлять его читать текст. С помощью видео вы легко сможете выстроить с целевой аудиторией доверительные отношения. Визуальный ряд вызывает быстрый эмоциональный отклик у зрителей. Именно благодаря эмоциям формируется то настроение, которое поможет потребителю впоследствии сделать следующий шаг — купить ваш товар или запомнить бренд.

Наличие на страницах сайта видеороликов способствует его эффективному продвижению в поисковых выдачах. Видео вызывает дополнительный интерес у пользователя, а поисковые роботы считают его высококачественным контентом. Это помогает не только привлечь новую аудиторию, но и повысить рейтинг сайта.

Многие считают использование видеомаркетинга слишком дорогим удовольствием. По их мнению, создание видеороликов и их продвижение не окупается. Пока ваши конкуренты так думают, у вас есть прекрасная возможность выделиться среди конкурентов и занять лидирующие позиции на рынке. Использование видео сделает вас более продвинутыми и успешными в глазах клиентов, позволит завоевать их доверие.

Размещать видеоматериалы можно не только на корпоративном сайте, но и на бесплатных видеохостингах и в соцсетях. Это способствует появлению дополнительных источников трафика. Маркетинговые исследования свидетельствуют о том, что пользователи в сети делятся видео гораздо чаще, чем информацией в текстовом формате, а это способствует увеличению охвата. Под любым видео нужно создавать кнопки для кроссшейринга. Сейчас уже существуют программные приложения для автоматического выполнения этого действия. Каждая дополнительная площадка — это ещё одна целевая аудитория. Количество просмотров видео на YouTube увеличивается в геометрической прогрессии с каждым годом. Организации, которые несколько лет назад стали применять этот маркетинговый инструмент для продвижения своих товаров и услуг, сегодня получают прибыль в несколько раз больше.

Форматы видеоконтента

Презентационный

Видео знакомит потенциального клиента с новым товаром или услугой. В таких роликах нежелательным является наличие прямых рекламных призывов, нужно просто демонстрировать продукт и его свойства. Упоминание торговой марки, конечно, необходимо.

Имиджевый

Видео применяется исключительно для продвижения бренда и повышения лояльности потенциальных клиентов к организации. Для повышения эффективности рекламной кампании имиджевые ролики должны использоваться в комплексе с другими видеоматериалами.

Продающий

Рекламный видеоролик, в котором при демонстрации товара или услуги делается упор на их лучшие качества. Видеоконтент должен мотивировать пользователя совершить покупку или оформить заказ. Длительность ролика должна быть минимальной.

Обучающий

Представляет собой демонстрацию принципа работы продукта или его устройства. Ролик должен рассказывать о том, что представляет собой продукт в реальности, как правильно им пользоваться, на что обратить внимание при покупке. Лучше всего чтобы обучающее видео содержало ответы на возможные вопросы пользователей. Если зритель получает полезную для себя информацию, то такие ролики набирают большое количество просмотров и всегда досматриваются до конца. Это напрямую сказывается на узнаваемости бренда и лояльности целевой аудитории, одновременно способствуя продвижению вашего сайта в результатах поисковой выдачи.

Видеообзор

Видеоматериал, беспристрастно рассказывающий о плюсах и минусах аналогичных товаров разных производителей. Грамотный сравнительный анализ будет свидетельствовать о компетенции автора. Соответствующие выводы лучше предложить сделать зрителю самостоятельно. В этом случае у пользователя не возникнут сомнения в подлинности информации, что поможет ему принять решение о покупке.

Пользовательский

Видеоотзывы о товаре. Популярны ролики, содержащие рассказ с одновременной распаковкой товара. Текстовым отзывам верят уже не все и не всегда. А вот фейковых видео практически нет в сети. При этом пользователю интереснее просмотреть несколько роликов, а не читать десяток текстов, которые непонятно кто написал. Продвинутые маркетологи взяли это на вооружение и предлагают покупателям на страницах интернет-магазинов размещать собственные ролики такого формата, стимулируя их предоставлением скидок и бонусов.

Онлайн трансляции и репортажи

Видео снимается в режиме реального времени и фиксирует все происходящие события в хронологическом порядке. Ролик по факту не является рекламным в прямом смысле слова. В его задачу входит показать, что вы работаете прозрачно и честно. Покупателям всегда интересно посмотреть, как работает компания или как производится продукт. Репортажи призваны удовлетворить любопытство зрителей, одновременно повышая доверие к бизнесу за счёт чувства вовлечённости пользователя в процесс. Во время трансляции можно поставить лайки, оставить комментарии или задать вопрос.

Типы видеоконтента

Применение различных техник создания видеоконтента позволяет разделить его на несколько типов.

Анимационный ролик—короткий видеосюжет, в котором фон, персонажи и другие детали выдуманы и нарисованы. Его можно использовать как на телевидении, так и в сети, а также во время презентаций. Отличительной особенностью анимационных видеороликов считается почти полное отсутствие сценарных ограничений, что позволяет искать нестандартные сюжетные решения и ходы. Нарисовать можно что угодно. Игровой видеоконтент предполагает заранее придуманный сюжет, срежиссированный на съёмочной площадке и сыгранный его участниками — профессиональными актёрами или любителями. Документальное видео представляет собой изложение фактической информации и съёмку реальных участников и событий. Документальные фильмы это один из самых востребованных способов донести достоверную информацию до аудитории. Если раньше их показывали в основном по ТВ и на специальных фестивалях, то в последние годы жанр активно культивируется в сети.

Интернет-пользователи всё меньше обращают внимание на текст и предпочитают короткие ролики. Очень скоро видеомаркетинг станет основным инструментом продвижения. Внедрение этого инструмента в деятельность организации становится всё более актуальным для представителей сферы бизнеса.