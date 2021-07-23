Если анализировать только сухие цифры, то признанным победителем является платформа YouTube, база стримеров которой выросла за последний год на 343%. Для сравнения – рост базы стримеров Twitch составил 197%.

Тем не менее, несмотря на неоспоримые успехи YouTube, платформа Twitch продолжает лидировать в среде мастеров живого стриминга, поскольку она может предложить им новые возможности для увеличения аудитории и получения достойных доходов.

Несколько лет назад творцы стримингового контента начали обращать внимание на то, что Google AdSense недооценивает их старания, пренебрежительно относясь к их возможностям заработка. В результате пользователи начали искать новые способы диверсификации источников доходов, используя для этого, в частности, такие платформы как Patreon.

Лишь за последний месяц к платформе Twitch присоединились трое наиболее известных творцов стримингового контента YouTube; Кейси Нейстат, Роман Этвуд и Логан Пол собрали на YouTube миллионы зрителей, однако решили обратить своё взор на другие платформы в поисках более широких возможностей для творчества, контроля и заработка.

Однако борьба за пользователей и рекламодателей далека от завершения, поскольку недавно творец потокового контента для YouTube elrubiusOMG побил недавний рекорд Twitch в 635 тысяч одновременных просмотров стрима Fortnite Ninja & Drake, достигнув отметки в 1.1 миллиона просмотров на пике трансляции. Была ли это накрутка зрителей, или все просмотры реальны – покажет время.

Чем Twitch отличается от YouTube?

Если не вдаваться в крайности, то платформа Twitch даёт возможность заработать и деньги, и нарастить аудиторию; оба эти фактора являются основными позициями, которые YouTube всё больше отнимает у своих пользователей.

Приток новых пользователей из YouTube и стримеров IRL (In Real Life), таких как Кейси, может помочь увеличить присутствие других каналов и популярность Twitch в целом, не говоря уже о привлечении к платформе внимания брендов.

Однако всё это также послужило причиной разочарования опытных геймеров, которые недовольны ростом конкуренции.

В мире стриминга регулярно устанавливаются новые рекорды, и всё большее количество творцов контента становятся на ту или иную сторону. Вскоре будет назван безусловный победитель. На кого вы делаете ставку?