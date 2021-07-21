Пользователи говорят о том, что еще лет 10 назад ноутбуки MacBook Air представляли собой нечто вроде печатных машинок с очень высокой производительностью. Сегодня эти девайсы универсальны и открывают перед своими владельцами неограниченные возможности, по причине чего они продолжают оставаться наиболее популярными и продаваемыми. Еще одной причиной популярности является ценовая доступность по сравнению с другими моделями ноутбуков мирового лидера.

В чем отличие

Как известно, компания производитель выпускает обновления с завидной частотой. Например, Apple MacBook Air 13″ 2020 имеет несколько отличий от предыдущих моделей. Их немного, но все они важные: это – накопитель, клавиатура и производительность.

Но есть и другие важные моменты, на которые необходимо обратить внимание.

Apple избавилась от 128-гигабайтного накопителя, которого перестало хватать. На смену им пришли 256 гигабайтные варианты;

Высокая скорость записи;

Радиатор на процессоре стал больше;

Возможность легче производить замену аккумулятора.

Вентилятор у ноутбука остался прежним, и частотой от 2800 до 8000 оборотов, по этой причине при нагрузке на систему производятся сильные шумы, что считается незначительным минусом.

Каков дизайн

Забегая вперед, отметим, что если вы собираетесь сделать такую покупку, зайдите в интернет-магазин Свайп, где ноутбуки, такие как Apple MacBook Air 13″ Space Gray 2020 представлены по разумной цене, не прогадаете. Покупателям они поставляются в традиционной упаковке белого цвета и в комплекте с кабелями USB-C и зарядным устройством.

По внешнему виду модели минувшего года мало чем отличаются от своих предшественников. Корпус, по-прежнему, сужается к переднему краю, а рамка вокруг экрана довольно узкая. Как и у других ноутбуков отсутствует Touch Bar панель, однако, имеется сканер отпечатков пальцев. Есть еще одно отличие от предыдущих моделей, и заключается оно в строении клавиатуры Magic Keyboard: на ней стрелки расположены в форме перевернутой «Т». Кроме того, ход клавиш упругий и высокий, в чем успели убедиться владельцы модели MacBook Air 13″ M1 Chip Space Gray 2020.

Важной отличительной особенностью можно назвать подсветку клавиатуры, которая имеется у ноутбуков последнего поколения. Причем клавиатуры нового поколения установлены не только у самых дорогих, но и наиболее доступных вариантов MacBook Air. Экран изготовлен из высококачественного жесткого материала, устойчивого к царапинам.