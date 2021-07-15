Медиасервис MEGOGO подводит итоги к 30-летию со Дня Независимости и представляет статистические данные из собственной библиотеки контента. Сейчас на медиасервисе больше 20 000 единиц контента на украинском языке. Таким образом MEGOGO официально подтверждает статус стримингового сервиса, который имеет самую большую легальную украиноязычную библиотеку контента в мире.

«Мы рады объявить публично, что именно на MEGOGO собрано наибольшее количество легального контента на украинском языке в мире. Это и культовые голливудские хиты, и премьеры украинского производства, и аудиоконтент, как собственный, так и внешний. Приумножение украиноязычной библиотеки для нас всегда остается в приоритете. Поскольку мы работаем в законодательных рамках, то и аудиодорожка всегда должна быть легальная и одобрена правообладателем. Поэтому мы ежедневно коммуницируем с владельцами контента, чтобы количество аудиодорожек с соблюдением авторского права только росло. К тому же, продолжаем активно работать над собственным производством контента на государственном языке», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

На MEGOGO на украинском языке около 4000 фильмов, 3500 эпизодов культовых сериалов, 5000 детских мультфильмов и эпизодов мультсериалов, более 3000 выпусков шоу и более 4600 эпизодов подкастов и аудиокниг. Кроме того, еще более 12 000 единиц контента имеют украинские субтитры.

Более 3800 иностранных фильмов имеют украинские аудиодорожки, что является рекордной цифрой для подобных сервисов. А суммарное количество единиц контента именно украинского производства составляет больше 5000.

Много украиноязычного контента представлено абсолютно бесплатно. Что важно, на MEGOGO появился отдельный функционал, который позволяет выбирать контент по звуковой дорожке.

Напомним, в мае медиасервис MEGOGO запустил собственный интерактивный канал с киносериальных контентом, созданным за последние 30 лет. Канал [М] Україна 30 років круглосуточно предлагает фильмы, сериалы, мультфильмы и даже документальное кино.