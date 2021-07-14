Команда телеканала LIVE готовит ряд журналистских расследований в регионах Украины и покажет самые болезненные проблемы, волнующие местных жителей страны.

«Мы уже запустили программу расследований в Киеве — “Разведка.LIVE”, теперь помогаем одесским журналистам показать цикл расследований “Одесса под трухой”, — говорит руководитель информационного вещания телеканала LIVE Сергей Мамаев. — В дальнейшем планируем цикл спецпроектов городами Украины. Тематика расследований — от реальной стоимости билетов в транспорте до коррупционных схем».

Первый выпуск цикла «Одесса под трухой» в эфире телеканала LIVE выйдет уже сегодня в 18:10. Он посвящен актуальной теме — кто запрещает одесситам и гостям города отдыхать на побережье моря? Журналисты попытаются бесплатно отдохнуть на платном пляже в рамках закона. И расскажут, кто и как наживается на нашем незнании своих прав. Ведь 30% территории пляжей, которые находятся под управлением частных предпринимателей, должны отводиться для бесплатного отдыха всех желающих.

Не пропустите «Одесса под трухой. Спецпроект» сегодня в 18:10 на телеканале LIVE.