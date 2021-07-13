Инициатива «Чистое небо» и IAB Ukraine объединили усилия для уменьшения рекламы на пиратских сайтах.

В июле антипиратская Инициатива «Чистое небо» и национальное представительство международной ассоциации IAB (Interactive Advertising Bureau или Бюро интерактивной рекламы) подписали Меморандум о партнерстве. Его цель — объединение усилий в защите прав интеллектуальной собственности в интернете и защите репутации брендов (brand safety).

Два союза планируют серьезно заняться изменениями на рекламном рынке. Это включает в себя несколько направлений. В частности, регулярно проводить мониторинг и давать участникам актуальную информацию о ресурсах, к которым есть претензии правообладателей. Если реклама все же размещена — не допустить негативные последствия для репутации брендов, которые появились на нелегальных ресурсах, не желая этого. В результате снижения объема рекламы на пиратах — уменьшение их финансовых поступлений (следование принципу follow the money). И еще одно направление — совершенствование действующего законодательства. Целью объединений являются изменения в законе «О рекламе», которые позволят ограничить финансирование онлайн-пиратства — вплоть до запрета рекламы на нелегальных ресурсах.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», отмечает: «В сотрудничестве с IAB Ukraine нам удалось начать конструктивный диалог с рекламным рынком, и он оказался очень нужным индустрии. Теперь в полноценном партнерстве с ассоциацией мы будем иметь больше точек воздействия и возможностей для изменений. Мы серьезно настроены сделать все возможное, чтобы индустрия освободилась от пиратства. И здесь есть два ключевых направления: первое — это повышение осведомленности среди игроков рынка о методах защиты от взаимодействия с пиратами, а второй — внедрение механизмов для уменьшения потоков финансирования нарушителей, учитывая, что основная сфера их доходов — это именно доходы от рекламы».

«Чистое небо» и IAB Ukraine уже сделали несколько совместных проектов для рекламной отрасли. В частности, это ряд гайдов, содержащих описание рыночной системы взаимодействия между рекламодателями и правообладателями, процессов мониторинга и формирования перечня нелегальных сайтов, технические рекомендации по предотвращению рекламы на таких сайтах и тому подобное. Партнеры уже выпустили два таких гайда, первый из них посвящен защите видеоконтента, а второй — графического и фотоконтента.

Анастасия Байдаченко, СЕО IAB Ukraine, комментирует: «Мы рады отметить, что благодаря сотрудничеству с Инициативой «Чистое небо» нам удалось актуализировать проблему финансирования пиратов не только среди наших членов, но и для ряда других игроков, которые присоединяются к нашим проектам. А также начать конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами для предотвращения размещения рекламы на подобных сайтах. Благодаря совместной работе над гайдами нашим командам удалось прояснить большинство вопросов и наладить систему «профилактики». Бесспорно, остается еще ряд технических моментов и вопросы сотрудничества с международным blacklist, но я уверена, что шаг за шагом усилиями игроков индустрии мы сможем все эти задачи решить».

Еще один полезный для рекламодателей проект, в контексте которого объединения смогут закрепить партнерство — международный blacklist WIPO Alert Database, который администрируется Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Недавно при содействии «Чистого неба» Украина получила возможность подавать нелегальные ресурсы в этот список. Представление ресурсов осуществляется Инициативой «Чистое небо» в рамках сотрудничества с Министерством экономики Украины, первые ресурсы уже попали в международную базу. В дополнение к их наличию на национальном сервисе blacklists.org.ua, это еще более убедительный аргумент в диалоге с рекламным рынком и брендами, которые беспокоятся о защите прав интеллектуальной собственности и своей репутации.