В Украине началось производство собственного контента для OTT-платформ. Так, первой ласточкой станет шестисерийный сериал «Зломовчання» с популярными актерами, среди которых Ксения Мишина, Виктор Сарайкин, Горан Богдан (Goran Bogdan), Дарко Милас. Выход новинки запланирован на конец текущего года.

В первой части экранизации «Election Silence» зрители увидят не только легкоузнаваемые локации Киева, но и захватывающий криминальный сюжет, рассказывающий о бизнесе по торговле людьми и оружием. Роман входит в трилогию бестселлеров хорватского журналиста и писателя Драго Хедла «Slavonian Trilogy».

Чтобы узнать подробнее о съёмках данного сериала, редакция Mediasat пообщалась с Юлией Трибушной, директором OLL.TV и Xtra TV.

Платформа OLL.TV имеет эксклюзивные права на сериал на территории Украины. А через какие зарубежные online-платформы планируется демонстрировать отснятый контент?

Верно, все права на показ в Украине принадлежат эксклюзивно OLL.TV. В Украине состоится и мировая премьера сериала – мы планируем показать его нашим пользователям в декабре этого года.

Права на показ в Хорватии принадлежат компании Drugi Plan, которая производит сам сериал, а демонстрация в Хорватии состоится весной 2022 года на канале HRT.

Права на зарубежную дистрибуцию приобрела немецкая компания дистрибьютор Beta Film, а также производственный партнёр в Украине – компания Star Media. Компания Beta Film презентует сериал в Каннах уже в этом году – на первом после пандемии MIPCOM, который пройдет в режиме off-line. Там проект будет представлен самой широкой международной аудитории закупщиков контента.

Фото: Олег Никитенко

Будет ли сериал доступен для просмотра в странах СНГ?

На этом этапе нет никаких конкретных подтвержденных договорённостей или сделок. Готовый продукт будет представлен потенциальным покупателям и в СНГ. Думаю, у жителей СНГ большие шансы увидеть этот сериал – им точно будет понятен и интересен контекст и проблемы, затронутые в нашей истории, не меньше, чем европейцам.

Если в Хорватии премьерный показ запланирован на хорватском телеканале HRT, то планируется ли в Украине демонстрация по ТВ, помимо платформы OLL.TV?

Точно можем сказать, что в этом году будет премьера на OLL.TV. Пока что нет никаких чётких планов по показу на ТВ. Однако все права принадлежат нам – нам и решать. Мы не исключаем того, что через какое-то время предложим показ телеканалам. В принципе, все права на продукты, эксклюзивно спродюсированные OLL.TV, будут принадлежать OLL.TV, и мы будем по каждому из них принимать решение о том, где он будет показываться вне платформы и с каким временным окном после премьеры у нас.

Какова прогнозируемая зрительская аудитория сериала и его возрастная категория?

В сериале сильная детективная линия, которая больше любопытна мужчинам, но в то же время очень сильна драматическая линия. В главной роли «Зломовчання» – женщина, её сыграла Ксения Мишина. И это женщина сильная, готовая искать правду, бороться за правду, она не боится её и готова рисковать. Поэтому, если прогнозировать аудиторию, то, думаю, скорее, это женщины 30-50 лет. Но, уверена, что они будут смотреть сериал со своими мужьями (улыбается).

Будет ли сериал транслироваться через спутник?

Нет. Но если его купит какой-то телеканал, который будет подниматься через спутник – тогда возможно. Но это не дистрибуция сериала, это дистрибуция канала.

В каких ещё странах зрители смогут посмотреть «Зломовчання»?

Как мы уже говорили, права на международную дистрибуцию приобрела компания Beta Film – это одна из крупнейших в Европе дистрибуторских компаний. Потому я уверена, что у сериала есть все шансы быть показанным в Европе и в Америке. И мы очень хотим, чтобы как можно больше зарубежных зрителей посмотрели наш сериал, увидели в нём Украину и украинцев, осознали Украину частью европейского контекста.

У OLL.TV права на Украину. Мы ограничиваем показ геоблокингом – только для украинских зрителей. С другой стороны, то, что будет продавать Beta Film на другие территории, тоже будет ограничено конкретными территориями, которые приобретут права.

Если сериалом заинтересуется Netflix, будет ли продажа прав на трансляцию в данной сети?

Да, опять же с ограничением. Если мы говорим, что у нас эксклюзивное право на Украину, то Netflix не предложит это украинским зрителям.

Каковы шансы у сериала попасть в Netflix Original?

Предыдущий сериал, который снимала продюсерская компания Drugi Plan, «The Paper», был успешно продан на Netflix и имел успех у зрителей. Он есть там и сейчас, и украинские зрители также могут его посмотреть уже сегодня.

Что касается «Зломовчання» – мы думаем, что у сериала очень хорошие шансы быть купленным и показанным на международной платформе, так как это проект нам кажется очень достойным и понятным для зрителей разных стран. Будет ли это Netflix или другая платформа – решит дистрибьютор Beta Film, в зависимости от их переговоров и стратегии продаж.

Какая языковая версия окажется наиболее востребованной: на украинском, русском или английском языке и почему?

У нас будет две версии: оригинальная и украинская. Моё мнение – интереснее версия на оригинальном: это когда герои говорят на хорватском языке с украинскими субтитрами, и герои говорят на украинском и русском в оригинале. Это правда интересно! Я смотрела уже готовые куски нашего фильма – и в таком формате это очень эмоционально, очень вовлекает. И всё воспринимается совсем по-другому, когда переведено. Как бы хорошо и профессионально не переводили профессионалы, всё равно очень сложно донести эмоции актёров.

Мы видели сам процесс съёмок, как режиссёр Далибор Матанич (хорв. Dalibor Matanic) делал по 8-9 дублей каждого актёра с четырёх ракурсов с единственной целью – добиться той эмоции, которую он хотел. И потом очень жалко эту эмоцию убивать даже самым хорошим переводом.

Поэтому, с моей точки зрения, лучшим вариантом будет оригинальный. А с точки зрения востребованности, думаю, – украинская озвучка, потому что в Украине нет культуры потребления фильмов в оригинале с субтитрами. В отличие от той же Европы. В Европе не только в кинотеатрах и на OTT-платформах, даже на телеканалах показывают шоу в оригинале.

Мы были в Хорватии на съёмках «Зломовчання», смотрели Discovery, HISTORY – все эти международные телеканалы идут на том языке, на котором сняты – английском. Но субтитрованы. К этому очень быстро привыкаешь. Причём, у тебя на телеканале нет выбора. Это на платформе ты можешь поменять язык, а на ТВ – нет. С одной стороны, это дает лучше почувствовать продукт – правдивее, точнее. С другой – европейские языки там знают гораздо лучше, чем у нас. Так что это прекрасный способ изучения иностранных языков (улыбается). К сожалению, у нас нет такой культуры. Так что наш фильм будет одним из первых экспериментов в этом смысле. Надеюсь, людям понравится, и они оценят.

Как планируете противостоять пиратам (нелегальный стриминг, размещение контента на торрентах и т.д.)?

Понимаем, что пираты есть, пираты не спят и уже ждут (смеется). У нас есть инструменты и методы борьбы с ними. Мы давно в этом бизнесе и очень эффективно зачищаем пиратство по телеканалам нашей медиагруппы. Это непросто, но мы понимаем и знаем, что нужно делать, чтобы удалить из выдачи Гугла, удалить с сайтов. Понятно, что это никогда не достигнет 100%-й эффективности.

Пиратство – проблема и зло, которые тормозят развитие креативной индустрии в стране. И бороться с этим злом надо системно, а не в связи с отдельным сериалом. Многое делается как нами самостоятельно, так и с коллегами на рынке, а также – государством, но всего этого, безусловно, недостаточно. Из-за пиратства медиа-индустрия вообще и платный сегмент украинского рынка зарабатывает в разы меньше, чем должен. Не на 15-20%, а в разы.

Кто именно озвучивает языковые версии? Это известные голоса, студии дубляжа или сами актёры?

Как раз сейчас обсуждаем этот вопрос. Думаем, что украинские актеры, которые играли в Украине, будут дублировать на украинский язык сами себя, а по поводу хорватских актёров – ещё не знаю. Мы только начинаем планировать: 1 июля будет смонтирована первая серия, до дубляжа дойдем где-то в октябре, и там уже будут выбираться актёры.

Фото: Олег Никитенко

Если не секрет, какие суммы инвестированы в съёмки сериала с украинской стороны, а также партнёрами из Хорватии (компания Drug plan) и Германии (Beta Film)?

Есть общий бюджет проекта – он около 250 тысяч евро за серию. Распределение инвестиций мы не разглашаем.

Почему контент снимается эксклюзивно для платформы OLL.TV? Не хватает уникального контента или планируется заполучить новых пользователей?

Да, мы понимаем, что основная роль платформы – давать людям контент. Лучший, качественный, другой. То, чем должна отличаться одна платформа от другой – это именно эксклюзивный контент. И он может быть разным. Это может быть футбол, могут быть закупные фильмы и сериалы.

С мая этого года многие лучшие и самые известные сериалы планеты, произведенные HBO и другими студиями, доступны эксклюзивно подписчикам OLL.TV. У нас, по моему мнению, сейчас, безусловно, самое сильное сериальное предложение среди всех украинских платформ. И мы будем дальше искать контент, который выгодно отличает нашу платформу от конкурентов.

Но всегда, когда мы говорим об иностранных каталогах, есть несколько моментов. Во-первых, нет никаких гарантий на эксклюзив. У тебя есть контракт на определенный год, есть цена на этот год. А дальше – всё не прогнозируемо. В следующем году данный контент может оказаться у твоего конкурента или его цена будет неуправляемой. И второй момент – все эти каталоги, они не локальны.

Это хорошие, крепкие истории, но мы хотим давать нашим зрителям местный, локальный контент, с нашими украинскими историями, героями, актёрами. Контент, который был бы нашему зрителю ближе и релевантнее, чем прекрасные, но иностранные продукты. И «Зломовчання» – наш первый шаг на этом пути.

Где и как планируется рекламировать новый сериал?

Планируем комплексную рекламную кампанию: почти наверняка будет и наружная реклама, и ТВ, и пресса, и интернет, и дополнительные ивенты. Всё, чего заслуживает настоящий украинский блокбастер.

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