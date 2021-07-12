В Украине началось производство собственного контента для OTT-платформ. Так, первой ласточкой станет шестисерийный сериал «Зломовчання» с популярными актерами, среди которых Ксения Мишина, Виктор Сарайкин, Горан Богдан (Goran Bogdan), Дарко Милас. Выход новинки запланирован на конец текущего года.

В первой части экранизации «Election Silence» зрители увидят не только легкоузнаваемые локации Киева, но и захватывающий криминальный сюжет, рассказывающий о бизнесе по торговле людьми и оружием. Роман входит в трилогию бестселлеров хорватского журналиста и писателя Драго Хедла «Slavonian Trilogy».

Чтобы узнать подробнее о съёмках данного сериала, редакция Mediasat пообщалась с Юлией Трибушной, директором OLL.TV и Xtra TV.

— Платформа OLL.TV имеет эксклюзивные права на сериал на территории Украины. А через какие зарубежные online-платформы планируется демонстрировать отснятый контент?

Верно, все права на показ в Украине принадлежат эксклюзивно OLL.TV. В Украине состоится и мировая премьера сериала – мы планируем показать его нашим пользователям в декабре этого года.

Права на показ в Хорватии принадлежат компании Drugi Plan, которая производит сам сериал, а демонстрация в Хорватии состоится весной 2022 года на канале HRT.

Права на зарубежную дистрибуцию приобрела немецкая компания дистрибьютор Beta Film, а также производственный партнёр в Украине – компания Star Media. Компания Beta Film презентует сериал в Каннах уже в этом году – на первом после пандемии MIPCOM, который пройдет в режиме off-line. Там проект будет представлен самой широкой международной аудитории закупщиков контента.

Фото: Олег Никитенко

— Будет ли сериал доступен для просмотра в странах СНГ?

На этом этапе нет никаких конкретных подтвержденных договорённостей или сделок. Готовый продукт будет представлен потенциальным покупателям и в СНГ. Думаю, у жителей СНГ большие шансы увидеть этот сериал – им точно будет понятен и интересен контекст и проблемы, затронутые в нашей истории, не меньше, чем европейцам.

— Если в Хорватии премьерный показ запланирован на хорватском телеканале HRT, то планируется ли в Украине демонстрация по ТВ, помимо платформы OLL.TV?

Точно можем сказать, что в этом году будет премьера на OLL.TV. Пока что нет никаких чётких планов по показу на ТВ. Однако все права принадлежат нам – нам и решать. Мы не исключаем того, что через какое-то время предложим показ телеканалам. В принципе, все права на продукты, эксклюзивно спродюсированные OLL.TV, будут принадлежать OLL.TV, и мы будем по каждому из них принимать решение о том, где он будет показываться вне платформы и с каким временным окном после премьеры у нас.

— Какова прогнозируемая зрительская аудитория сериала и его возрастная категория?

В сериале сильная детективная линия, которая больше любопытна мужчинам, но в то же время очень сильна драматическая линия. В главной роли «Зломовчання» – женщина, её сыграла Ксения Мишина. И это женщина сильная, готовая искать правду, бороться за правду, она не боится её и готова рисковать. Поэтому, если прогнозировать аудиторию, то, думаю, скорее, это женщины 30-50 лет. Но, уверена, что они будут смотреть сериал со своими мужьями (улыбается).

— Будет ли сериал транслироваться через спутник?

Нет. Но если его купит какой-то телеканал, который будет подниматься через спутник – тогда возможно. Но это не дистрибуция сериала, это дистрибуция канала.

— В каких ещё странах зрители смогут посмотреть «Зломовчання»?

Как мы уже говорили, права на международную дистрибуцию приобрела компания Beta Film – это одна из крупнейших в Европе дистрибуторских компаний. Потому я уверена, что у сериала есть все шансы быть показанным в Европе и в Америке. И мы очень хотим, чтобы как можно больше зарубежных зрителей посмотрели наш сериал, увидели в нём Украину и украинцев, осознали Украину частью европейского контекста.

У OLL.TV права на Украину. Мы ограничиваем показ геоблокингом – только для украинских зрителей. С другой стороны, то, что будет продавать Beta Film на другие территории, тоже будет ограничено конкретными территориями, которые приобретут права.

— Если сериалом заинтересуется Netflix, будет ли продажа прав на трансляцию в данной сети?

Да, опять же с ограничением. Если мы говорим, что у нас эксклюзивное право на Украину, то Netflix не предложит это украинским зрителям.

— Каковы шансы у сериала попасть в Netflix Original?

Предыдущий сериал, который снимала продюсерская компания Drugi Plan, «The Paper», был успешно продан на Netflix и имел успех у зрителей. Он есть там и сейчас, и украинские зрители также могут его посмотреть уже сегодня.

Что касается «Зломовчання» – мы думаем, что у сериала очень хорошие шансы быть купленным и показанным на международной платформе, так как это проект нам кажется очень достойным и понятным для зрителей разных стран. Будет ли это Netflix или другая платформа – решит дистрибьютор Beta Film, в зависимости от их переговоров и стратегии продаж.

— Какая языковая версия окажется наиболее востребованной: на украинском, русском или английском языке и почему?

У нас будет две версии: оригинальная и украинская. Моё мнение – интереснее версия на оригинальном: это когда герои говорят на хорватском языке с украинскими субтитрами, и герои говорят на украинском и русском в оригинале. Это правда интересно! Я смотрела уже готовые куски нашего фильма – и в таком формате это очень эмоционально, очень вовлекает. И всё воспринимается совсем по-другому, когда переведено. Как бы хорошо и профессионально не переводили профессионалы, всё равно очень сложно донести эмоции актёров.

Мы видели сам процесс съёмок, как режиссёр Далибор Матанич (хорв. Dalibor Matanic) делал по 8-9 дублей каждого актёра с четырёх ракурсов с единственной целью – добиться той эмоции, которую он хотел. И потом очень жалко эту эмоцию убивать даже самым хорошим переводом.

Поэтому, с моей точки зрения, лучшим вариантом будет оригинальный. А с точки зрения востребованности, думаю, – украинская озвучка, потому что в Украине нет культуры потребления фильмов в оригинале с субтитрами. В отличие от той же Европы. В Европе не только в кинотеатрах и на OTT-платформах, даже на телеканалах показывают шоу в оригинале.

Мы были в Хорватии на съёмках «Зломовчання», смотрели Discovery, HISTORY – все эти международные телеканалы идут на том языке, на котором сняты – английском. Но субтитрованы. К этому очень быстро привыкаешь. Причём, у тебя на телеканале нет выбора. Это на платформе ты можешь поменять язык, а на ТВ – нет. С одной стороны, это дает лучше почувствовать продукт – правдивее, точнее. С другой – европейские языки там знают гораздо лучше, чем у нас. Так что это прекрасный способ изучения иностранных языков (улыбается). К сожалению, у нас нет такой культуры. Так что наш фильм будет одним из первых экспериментов в этом смысле. Надеюсь, людям понравится, и они оценят.

— Как планируете противостоять пиратам (нелегальный стриминг, размещение контента на торрентах и т.д.)?

Понимаем, что пираты есть, пираты не спят и уже ждут (смеется). У нас есть инструменты и методы борьбы с ними. Мы давно в этом бизнесе и очень эффективно зачищаем пиратство по телеканалам нашей медиагруппы. Это непросто, но мы понимаем и знаем, что нужно делать, чтобы удалить из выдачи Гугла, удалить с сайтов. Понятно, что это никогда не достигнет 100%-й эффективности.

Пиратство – проблема и зло, которые тормозят развитие креативной индустрии в стране. И бороться с этим злом надо системно, а не в связи с отдельным сериалом. Многое делается как нами самостоятельно, так и с коллегами на рынке, а также – государством, но всего этого, безусловно, недостаточно. Из-за пиратства медиа-индустрия вообще и платный сегмент украинского рынка зарабатывает в разы меньше, чем должен. Не на 15-20%, а в разы.

— Кто именно озвучивает языковые версии? Это известные голоса, студии дубляжа или сами актёры?

Как раз сейчас обсуждаем этот вопрос. Думаем, что украинские актеры, которые играли в Украине, будут дублировать на украинский язык сами себя, а по поводу хорватских актёров – ещё не знаю. Мы только начинаем планировать: 1 июля будет смонтирована первая серия, до дубляжа дойдем где-то в октябре, и там уже будут выбираться актёры.

Фото: Олег Никитенко

— Если не секрет, какие суммы инвестированы в съёмки сериала с украинской стороны, а также партнёрами из Хорватии (компания Drug plan) и Германии (Beta Film)?

Есть общий бюджет проекта – он около 250 тысяч евро за серию. Распределение инвестиций мы не разглашаем.

— Почему контент снимается эксклюзивно для платформы OLL.TV? Не хватает уникального контента или планируется заполучить новых пользователей?

Да, мы понимаем, что основная роль платформы – давать людям контент. Лучший, качественный, другой. То, чем должна отличаться одна платформа от другой – это именно эксклюзивный контент. И он может быть разным. Это может быть футбол, могут быть закупные фильмы и сериалы.

С мая этого года многие лучшие и самые известные сериалы планеты, произведенные HBO и другими студиями, доступны эксклюзивно подписчикам OLL.TV. У нас, по моему мнению, сейчас, безусловно, самое сильное сериальное предложение среди всех украинских платформ. И мы будем дальше искать контент, который выгодно отличает нашу платформу от конкурентов.

Но всегда, когда мы говорим об иностранных каталогах, есть несколько моментов. Во-первых, нет никаких гарантий на эксклюзив. У тебя есть контракт на определенный год, есть цена на этот год. А дальше – всё не прогнозируемо. В следующем году данный контент может оказаться у твоего конкурента или его цена будет неуправляемой. И второй момент – все эти каталоги, они не локальны.

Это хорошие, крепкие истории, но мы хотим давать нашим зрителям местный, локальный контент, с нашими украинскими историями, героями, актёрами. Контент, который был бы нашему зрителю ближе и релевантнее, чем прекрасные, но иностранные продукты. И «Зломовчання» – наш первый шаг на этом пути.

— Где и как планируется рекламировать новый сериал?

Планируем комплексную рекламную кампанию: почти наверняка будет и наружная реклама, и ТВ, и пресса, и интернет, и дополнительные ивенты. Всё, чего заслуживает настоящий украинский блокбастер.