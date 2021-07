Выход новой игровой консоли PlayStation 5 стал настоящим праздником для фанатов домашнего гейминга. Приставка получила мощнейшую начинку: поддерживает игры в 4К, технологию трассировки лучей, HDR 10 и частоту развертки 120 Гц.

Новая консоль воссоздает крутые игры абсолютно на любом телевизоре, но чтобы полноценно раскрыть все возможности приставки, устройство все же должно отвечать определенным стандартам. Каким именно, разберемся детальнее с помощью консультантов интернет-магазина техники Eldorado.

Диагональ и разрешение

Ключевая характеристика телевизора – разрешение. Многие производители почти полностью перешли на стандарт 4К, сделав его основным. Поэтому, если вы, например, решили купить телевизоры Самсунг учтите: три из четырех моделей будут с разрешением UHD (3840 x 2160 пикселей).

У 4К есть целый ряд аппаратных преимуществ:

отсутствие пиксельности картинки при близком просмотре. В игры обычно играют с расстояния 1-2 метра;

высокая детализация изображения;

насыщенные и контрастные цвета;

плавность картинки даже в динамичных кадрах.

В телевизорах более 50 дюймов вопрос разрешения вообще не стоит: 4К в них реализован по умолчанию. Но даже покупая модель на 32 дюйма, лучше выбирать 4К матрицу. С ней качество картинки в играх будет на очень высоком уровне.

Частота обновления экрана

Игровая консоль PS 5 позволяет использовать режим суперплавности с частотой до 120 Гц. Однако большинство телевизоров с 4К поддерживают всего 50-60 Гц. Для просмотра фильмов и ток-шоу этого более чем достаточно, а вот во время игры нехватка fps может сильно повлиять на исход поединка:

упускаются важные детали;

смазывается динамичная картинка;

сложно прицелиться в противника.

Найти телевизор на 120 Гц можно, но готовьтесь, что цена будет на 10-30% выше стандартных моделей.

Технология HDR

Она расширяет привычный диапазон яркости и позволяет получить богатую палитру цветов.

В игровом процессе эффект от использования HDR безусловный:

улучшение характеристик цвета изображения. Телевизоры с матрицей на 10 бит способны передавать до 1 млрд оттенков на пиксель. При этом используется расширенная палитра цветов Rec. 2020;

тени становятся темнее, а отражения и блики контрастнее;

в самых темных и светлых участках кадра детали более различимы.

Пользу HDR особенно сильно ценят в играх с мрачной атмосферой и объемными сценами в подземельях, темных лесах, закрытых локациях и зданиях. Такой геймплей, например, имеют популярные The Last of Us и God of War.

Выбирайте правильный телевизор и получайте наслаждение от игры на консоли!