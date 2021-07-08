lifecell в июне текущего года подключил 4G ещё в 570 населенных пунктах Украины. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Мобильный оператор lifecell расширил покрытие скоростного мобильного интернета на территории всей страны. В июне к 4G от lifecell было подключено 570 населённых пунктов (н.п.), где проживает 192 тыс. человек. Из них ― 567 н.п. с количеством жителей до 5 тыс. чел. и 3 н.п. до 25 тыс. чел. во всех областях страны.

Детали

lifecell постоянно работает над расширением покрытия по всей территории Украины. В июне этого года крупнейшими населенными пунктами, которые были подключены к 4G, стали: Магдалиновка (Днепропетровская обл.), Добровеличковка (Кировоградская обл.), Затишье (Одесская обл.), Боромля (Сумская обл.), Пархомовка (Харьковская обл.), Потиевка (Житомирская обл.), Шляховая (Винницкая обл.), Великий Жванчик (Винницкая обл.), Явкино (Николаевская обл.) и Бурты (Киевская обл.). К тому же жители ещё 309 населённых пунктов по всей стране отметили значительное улучшение связи.

О трафике

Мобильный оператор продолжает анализировать использование трафика абонентами. В июне среднее использование дата-трафика на одного 4G-абонента увеличилось на 21% и составило 10,5 ГБ. А потребление 4G-трафика выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году на годовой основе.

В то же время объём голосовых звонков в сети lifecell незначительно вырос ― на 4% по сравнению с июнем 2020 года.

Лидеры среди населенных пунктов по использованию мобильного интернет-трафика в прошлом месяце:

Категории по количеству населения, чел. Населенный пункт до 5 тыс. г. Дружба Сумской области до 25 тыс. г. Казатин Винницкой области до 50 тыс. г. Владимир-Волынский Волынской области до 100 тыс. г. Бровары Киевской области до 500 тыс. г. Чернигов Черниговской области до 1 млн г. Днепр Днепропетровской области

О сокращении цифрового разрыва

Отметим, что в 2021 году мобильный оператор продолжает активно работать над дальнейшим расширением покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами. Ежемесячно сотни новых населенных пунктов и тысячи украинцев получают доступ к услугам 4G от lifecell. По состоянию на сегодня высокоскоростной интернет от оператора доступен в более 11,5 тыс. населенных пунктов по всей Украине, где проживает около 28 млн человек.