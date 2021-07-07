Плануючи міжнародні продажі контенту, важливо чітко розуміти відмінності смаків телевізійної аудиторії різних регіонів. Сьогодні йтиметься про Близький Схід та Північну Африку (MENA), про особливості глядацького запиту на цих територіях.

ПРО «СПЕЦИФІЧНІСТЬ» КОНТЕНТУ ДЛЯ АРАБСЬКИХ КРАЇН

Телевізійні смаки жителів різних регіонів, безумовно, відрізняються, адже вони походять від культурних традицій, від сьогоднішнього укладу країни, від способу життя її населення. Однак поступово світові тренди захоплюють всі країни, багато в чому нівелюючи яскраві регіональні відмінності.

Сьогодні ще досі простежується помітна різниця між програмами, що орієнтовані на європейського і на арабського телеглядача. В телевізійному світі арабських країн, як і раніше, існує ряд обмежень на закупівлю окремих програм, проте глобальних відмінностей телевізійний контент в цих регіонах не має. Навпаки, глядацький запит тут все більше наближається до європейського.

На провідних арабських телеканалах зараз працює велика кількість європейців, котрі вже додали багато нововведень і європейських стандартів роботи як в продакшн, так і в сферу закупівлі контенту. І загалом телевізійна індустрія Близького Сходу зараз виходить на новий, близький до світових стандартів, рівень. З’являється багато послуг, що дозволяють глядачу обирати, де і як дивитися телетрансляцію; закуповуються світові формати, програми, кінофільми та анімація. Навряд чи можна знайти зараз більш перспективний і стрімкий за розвитком ринок. Чого вартує лише Dubai Media City – центр медіа індустрії для країн Персидської затоки і Близького Сходу, в якому розташовано понад 1000 компаній зі всього світу.

ПРО НАЙПОПУЛЯРНІШІ ЖАНРИ І ТЕМИ

В арабських країнах дуже популярними є talk-show з обговоренням в студії актуальних новин. Також затребувані також пізнавальні культурологічні цикли, різноманітні дитячі передачі та освітні програми, зокрема уроки англійської мови.

Постійно присутні в ефірі різноманітні love-story – серіали і фільми. Тут їх дивляться цілими родинами так само, як і фільми індійського Боллівуду. Велику кількість серіалів закуповують в Туреччині, а з Європою співпрацюють переважно у сфері закупівлі форматів. Найвідомішим є, звичайно, Arabs Got Talent, який має, до речі, лише один варіант шоу. Його «фішка» в тому, що воно створювалося відразу для всіх арабських країн, тому учасники є представниками всього регіону.

Також користуються популярністю програми про спорт (особливо трансляція футболу), мисливство та автомобілі. Що недивно, адже через культурні особливості регіону населення має не так вже й багато розваг.

Саме через це, а також тому що жінки тут проводять більшість часу вдома, популярністю користуються жіночі програми про здоров’я і красу, виховання дітей і таке інше.

НАШ ДОСВІД

MKMG давно і успішно співпрацює з телеканалами країн MENA. Аналізуючи нашу статистику продажів, можна відмітити певні стійкі тенденції стосовно смаків окремих країн.

Так, ОАЕ найбільше цікавляться міжпрограмами кулінарного та розважального напрямку. Пакистан – здебільшого мультфільмами. Катар віддає перевагу кулінарним програмам і дитячій анімації. Йорданія також обирає кулінарні і розважальні міжпрограми.

ПРО ТАБУ

Культурні особливості арабських країн диктують ряд обмежень стосовно телевізійного контенту. Якщо ви хочете створити успішний телевізійний продукт для ринку Близького Сходу, ось кілька рекомендацій:

потурбуйтеся про зовнішній вигляд ведучого програми: на відкритих ділянках його тіла не повинно бути тату, пірсингу і всього, що може виглядати зухвало;

для жінки в кадрі ретельно вивчіть варіанти одягу, що є допустимими для показу на арабському телебаченні;

в кулінарних програмах уникайте використання свинини, краще замінити її продуктами, що дозволені в даних країнах;

в будь-якій програмі не повинно бути згадок про алкоголь, оскільки на Близькому Сході заборонена реклама алкогольної продукції.

І найголовніше – програма не повинна суперечити релігійним традиціям народу. Її творцям слід шанобливо поставитися до культури та історії тих країн, в яких проживає телеглядач.