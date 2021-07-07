Сьогодні о 18:10 на телеканалі LIVE стартує соціальний проект журналістських розслідувань «Розвідка.LIVE». Журналісти цієї програми працюють під прикриттям, викриваючи злочинні схеми, на яких заробляють шахраї.

Сьогодні ж нам стало відомо, хто його очолив – шеф-редакторка програми Ганна Малиновська завітала в студію ранкового шоу разом із журналісткою програми Валерією Лобач. Вони розповіли, на що очікувати глядачам першого випуску, тема якого – афери на парковках.

«Коли ми виходимо на вулицю, ми бачимо купу очевидних збоїв у системі, і найгірше, що ми з цим наче примирилися, – розповіла Ганна Малиновська. – Наше основне завдання – викрити ці збої, показати їх, спробувати з ними щось зробити. Піти до тих, хто за це відповідальний. Перший ефір – про паркування. Є багато українців, які навіть не знають, що законних паркувальників – їх не існує. Офіційно їх немає уже кілька років.Однак усі – і поліція, і представники влади, бачать цих паркувальників, які не ховаються навіть, беруть гроші. І дивно, що це нікого не бентежить. Ми вирішили з’ясувати чому. Мета – не лише показати й викрити виних, але й показати, як зробити так, аби самому не вскочити у цю халепу. Ми знаємо, що казати паркувальнику, як платити менше. Абсолютно законні і дієві способи. Ми усе перевіряємо на собі. Мета – навчити глядача не боятися. Адже бандити знають, що вони поза законом».

«Деякі люди не знають, як правильно, і що їм робити, – розповіла журналістка проєкту Валерія Лобач. – Ми хочемо показати, як діяти у критичних ситуаціях, и як перешкоджати такій злочинній діяльності. Бо влада зараз не включена у цей процес. Більшість дівчат, і особисто я, бояться цих паркувальників. Бо вони морально тиснуть. Простіше – дати гроші. Перші зйомки були страшними, бо ти не знаєш, як людина себе буде поводити далі. Була конфліктна ситуація, абсолютно абсурдна, але вона налякала нашу знімальну групу. Ми приїхали на муніципальну парковку, намагалися запаркуватися .У цей момент в машині були лише я та експерт, а наша група була у засідці далеко в іншій машині. І до нас підійшли паркувальники, сказали, що це місце призначене для «директора». Ми пояснили, що ми нікуди не поїдемо. І в цей момент вони сказали, що викликатумуть свою бригаду. Нас блокують з обох боків машинами. І через 5 хвилин приїжджає величезний джип, який перекриває повністю дорогу. Ми намагалися додзвонитися до поліції. Я зробила 8 дзвінків протягом 50 хвилин – і тільки потім вони приїхали. Мені щастить, що не доводиться фізично себе захищати – я завжди із кремезними чоловіками. На моєму боці закон. І це мене підштовхує робити усе те, що роблю я. Ми показуємо усе, як воно було насправді, і хочемо донести глядачеві, як воно відбувається, щоб з ними не сталося нічого поганого. Бо ти ніколи не знаєш наперед, як ці люди можуть відреагувати – це буде пошкодження твоєї автівки, чи застосування фізичної сили. Вони діють неадекватно, не бояться нічого».

Як відстояти свої права і не втрапити у халепу – дивіться у «Розвідці.LIVE» вже сьогодні, 7 липня, в ефірі телеканалу LIVE.