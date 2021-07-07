В рамках реализации проекта Smart Factory 5G проведены тесты дронов. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

В рамках работы над проектом Smart Factory 5G, компания Drone UA, совместно с Vodafone Украина, ДТЭК и Ericsson, провела в 5G-демоцентре Ericsson успешное тестирование полной совместимости дронов с сетью 5G.

Контроль дронов и обмен с облачным сервером выполнен с помощью решения Ericsson Dedicated Networks, работающего на сети 5G Vodafone. Технологии дронов с использованием 5G сетей будут применяться на предприятии «Корум Свет Шахтера».

О Smart Factory 5G

Проведенное тестирование – очередной этап строительства Smart Factory 5G на машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера» в Харькове. Как сообщалось ранее, в рамках проекта разворачивается частная технологическая сеть (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.

Технологическая 5G-сеть Ericsson позволит автоматизировать производственные процессы. Впервые в Украине будет протестировано дистанционное управление, диагностика оборудования и зданий с помощью дронов и камеры 360°. Кроме оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности – многие операции смогут выполняться удаленно, а своевременный мониторинг – предупреждать возможные аварийные ситуации.

Детальную информацию о проекте Smart Factory 5G смотрите в видеоролике: