По мере того, как всё большее количество компаний начинает запускать цифровые платформы, всё чаще слышны слова типа «хостинг», «выделенный сервер» и «виртуальный сервер». Если данные термины всё ещё вводят вас в замешательство, если вы путаетесь в них и не знаете, о чём они, – эта публикация именно для вас. Ознакомившись с данным текстом, читатели больше узнают о выделенных серверах, поймут как арендовать выделенный сервер, а также узнают о достоинствах и недостатках выделенных серверов.

Что такое «выделенный сервер»?

Для начала давайте определимся с тем, что же такое выделенный сервер. Согласно определению из Technopedia, «Выделенный сервер – это удалённый сервер, который всецело предназначен для обслуживания работы какого-либо приложения, деятельности частного лица либо организации». Такой сервер является совершенно эксклюзивным и его ресурсы не могут разделяться с другими приложениями, организациями, службами либо частными лицами.

Выделенный сервер предлагает те же функциональные возможности, что и внутренний сервер, однако, при этом он принадлежит провайдеру управляемых, облачных или хостинговых услуг, а также управляется и обслуживается командой провайдера. Несмотря на то, что основная часть работы по обслуживанию сервера выполняется персоналом компании-провайдера, пользователи могут получать удалённый доступ к выделенным серверам через интернет для выполнения любых операций на сервере.

Клиенты могут использовать выделенный сервер для размещения различных служб и/или приложений, также они могут использовать такой сервер для организации служб резервного копирования и хранения данных. В идеале выделенный сервер лучше всего подходит для размещения web-сайта, который имеет большой трафик.

«За» и «Против» выделенного сервера

Если вы сомневаетесь в том, подходит ли выделенный сервер именно для вашего бизнеса, то лучше взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение.

Преимущества выделенного сервера

Использование выделенного сервера существенно снижает риск перегрузки центрального процессора и оперативной памяти в процессе работы web-сайта.

Благодаря использованию выделенного сервера функционирование web-сайта будет быстрым, с максимальным временем безотказной работы, поскольку вся пропускная способность и все ресурсы сервера будут выделены для обслуживания процессов, связанных с web-сайтом.

Использование выделенного сервера позволяет снизить расходы на подключение к интернету, маршрутизатор, управление сетью и обеспечение безопасности.

Тот факт, что сервер не используется другими web-сайтами, повышает безопасность его эксплуатации.

Клиенты имеют возможность настраивать среду хост-сервера в соответствии со своими требованиями.

Наличие уникального IP-адреса обеспечивает повышенную безопасность и надёжность, что особенно актуально для web-сайтов, обслуживающих электронную торговлю и имеющих дело с платежами через SSL или FTP.

Недостатки выделенного сервера