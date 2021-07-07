По мере того, как всё большее количество компаний начинает запускать цифровые платформы, всё чаще слышны слова типа «хостинг», «выделенный сервер» и «виртуальный сервер». Если данные термины всё ещё вводят вас в замешательство, если вы путаетесь в них и не знаете, о чём они, – эта публикация именно для вас. Ознакомившись с данным текстом, читатели больше узнают о выделенных серверах, поймут как арендовать выделенный сервер, а также узнают о достоинствах и недостатках выделенных серверов.
Что такое «выделенный сервер»?
Для начала давайте определимся с тем, что же такое выделенный сервер. Согласно определению из Technopedia, «Выделенный сервер – это удалённый сервер, который всецело предназначен для обслуживания работы какого-либо приложения, деятельности частного лица либо организации». Такой сервер является совершенно эксклюзивным и его ресурсы не могут разделяться с другими приложениями, организациями, службами либо частными лицами.
Выделенный сервер предлагает те же функциональные возможности, что и внутренний сервер, однако, при этом он принадлежит провайдеру управляемых, облачных или хостинговых услуг, а также управляется и обслуживается командой провайдера. Несмотря на то, что основная часть работы по обслуживанию сервера выполняется персоналом компании-провайдера, пользователи могут получать удалённый доступ к выделенным серверам через интернет для выполнения любых операций на сервере.
Клиенты могут использовать выделенный сервер для размещения различных служб и/или приложений, также они могут использовать такой сервер для организации служб резервного копирования и хранения данных. В идеале выделенный сервер лучше всего подходит для размещения web-сайта, который имеет большой трафик.
«За» и «Против» выделенного сервера
Если вы сомневаетесь в том, подходит ли выделенный сервер именно для вашего бизнеса, то лучше взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение.
Преимущества выделенного сервера
- Использование выделенного сервера существенно снижает риск перегрузки центрального процессора и оперативной памяти в процессе работы web-сайта.
- Благодаря использованию выделенного сервера функционирование web-сайта будет быстрым, с максимальным временем безотказной работы, поскольку вся пропускная способность и все ресурсы сервера будут выделены для обслуживания процессов, связанных с web-сайтом.
- Использование выделенного сервера позволяет снизить расходы на подключение к интернету, маршрутизатор, управление сетью и обеспечение безопасности.
- Тот факт, что сервер не используется другими web-сайтами, повышает безопасность его эксплуатации.
- Клиенты имеют возможность настраивать среду хост-сервера в соответствии со своими требованиями.
- Наличие уникального IP-адреса обеспечивает повышенную безопасность и надёжность, что особенно актуально для web-сайтов, обслуживающих электронную торговлю и имеющих дело с платежами через SSL или FTP.
Недостатки выделенного сервера
- Основной недостаток выделенных серверов лежит в сфере капитальных вложений, необходимых для оплаты услуг хостинга.
- Провайдер, предоставляющий услуги хостинга, может взымать непомерно высокую ежемесячную плату за обслуживание web-сайта. Даже если вы сами управляете работой своего сайта, вам всё равно потребуется специальная команда техников, что также обойдётся недёшево.
- Выделенный сервер не является идеальным вариантом для web-сайтов с умеренным трафиком, поскольку для таких случаев может быть вполне достаточно и виртуального хостинга.
- Отсутствие физического доступа к серверу означает, что защита данных и резервное копирование должны выполняться на стороне хоста, и вы не сможете контролировать эти процессы.
- В отличие от виртуальных серверов, выделенные серверы не предлагают дополнительных функций, таких как бесплатные скрипты.