Одной из услуг, которые оказывают своим клиентам хостинг-провайдеры, является сдача в аренду выделенных серверов. Ее суть заключается в том, что клиенту предоставляется в пользование выделенный сервер, чтобы он мог размещать на нем собственные проекты. Аренда, в отличие от покупки, позволяет клиентам значительно сэкономить, но при этом обеспечить себя надежным и безопасным ресурсом.

Аренда сервера: для чего нужна эта услуга

Современная компания не может успешно вести свою деятельность за пределами интернет-сообщества, открывающего перед ней целый ряд возможностей:

обеспечивает постоянную целевую аудиторию;

позволяет рекламировать свои услуги с минимальными финансовыми вложениями;

создает обширную информационную платформу, которую компания может использовать в своих целях;

позволяет напрямую общаться с клиентами и пр.

Хостинг, который используется для размещения сайта, играет не последнюю роль, ведь от его качества зависит работоспособность ресурса. Существует огромное количество возможностей купить или арендовать сервер, но крупный сайт, требующий большого количества ресурсов, не может обойтись тем же хостингом, что и ресурс обычного блогера. И аренда выделенного сервера является лучшим решением этого вопроса.

К сожалению, далеко не все пользователи понимают, что подразумевается под устойчивым словосочетанием «выделенный сервер», не говоря уже об оценке его преимуществ, поэтому специалисты компании Cityhost.ua готовы оказать небольшую информационную консультацию.

Особенности выделенного сервера

Крупный сайт следует размещать на выделенном или виртуальном сервере, который полностью повторяет свой физический аналог, но создается путем виртуализации. Поскольку на одном реальном сервере может быть размещено несколько виртуальных серверов, его мощность разделяется между ними. Если речь идет о выделенном сервере, то ему не приходится делить мощность с другими клиентами, а кроме этого, на нем будут размещаться данные одного, а не десятка клиентов.

Преимущества аренды сервера

Выделенный сервер можно не только купить, но и арендовать, причем аренда имеет ряд преимуществ. Это:

выделение ресурсов под нужды конкретного человека, соответствующих его деятельности и задачам, которые он ставит перед собой и своим сайтом;

свободный доступ к ресурсу — выполнять функции администратора будет сам пользователь, а не работники компании, предоставляющей услуги провайдера;

возможность устанавливать необходимые программы, осуществлять настройку оборудования;

отсутствие необходимости самостоятельно покупать детали для ремонта и искать компанию, которая осуществит ремонт, — это задача провайдера;

экономия средств;

отсутствие необходимости приобретать дополнительное дорогостоящее оборудование и искать для него дата-центр.

То есть аренда выделенного сервера в данном случае является лучшим решением для пользователей, которые создают проекты, требующие затрат значительных ресурсов. На таком сервере можно разместить и программное обеспечение, и крупный сайт.

Подробнее о всех преимуществах аренды серверов можно прочесть по ссылке: https://igate.com.ua/news/25826-vydelennyj-server-preimushhestva-uslugi.

Услуги по аренде выделенных серверов

Если вы заинтересовались арендой выделенного сервера, компания Cityhost.ua к вашим услугам. Компания может предложить своим клиентам высококлассные выделенные серверы для размещения любых сайтов и пользовательских программ.

Компания сэкономит ваши средства, предоставит разнообразные серверы, соответствующие любым потребностям клиентов. Cityhost.ua гарантирует надежность своих серверов, обладающих местом для резервных копий и широкими интернет-каналами.

Выбрать конфигурацию для аренды сервера можно на сайте провайдера: https://cityhost.ua/server.