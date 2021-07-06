Провайдер Telkom запустил первую на африканском континенте виртуальную карту Mastercard, которой можно будет пользоваться в приложении WhatsApp для проведения цифровых платежей. Запуск виртуальной карты от Telkom Pay осуществляется при поддержке Ukheshe, Mastercard и Nedbank.

Согласно заявлению пресс-службы Telkom, запуск виртуальной карты позволит жителям страны осуществлять покупки товаров и услуг в электронных магазинах – независимо от того, есть ли у них банковские счета. Пользователи смогут просто загружать свою виртуальную карту на сайты или в приложения, которые предусматривают оплату картой и принимают карты Mastercard. В частности, речь идёт о таких платформах как Uber и Netflix.

Telkom Pay представляет собой цифровой кошелёк, позволяющий пользователям отправлять и принимать платежи, используя приложение WhatsApp. Он не требует наличия банковского счёта.

«Мы гордимся тем, что первыми на африканском континенте смогли запустить виртуальную карту для оплаты через WhatsApp, – заявил управляющий директор Telkom по финансовым услугам Сибусисо Нгвенья. – Это обеспечивает более широкие возможности нашим гражданам через предоставление им доступных продуктов и услуг, которые подходят каждому и легко доступны для заказа через мобильное устройство в любое время».

Как работает виртуальная карта в системе Telkom Pay

Так как же работает новая виртуальная карта?

Виртуальная карта хранится в приложении Telkom Pay. Она является не дебетовой или кредитной картой, а скорее виртуальной картой для предоплаты с установленным значением стоимости.

Пользователи приложения Telkom Pay смогут создавать виртуальные карты в своих профилях. Затем они должны будут привязать созданную карту к своему цифровому кошельку и перевести средства с кошелька на карту.

Для оплаты товара или услуги в электронном магазине необходимо будет использовать 16-значный номер карты, код безопасности и дату истечения срока действия виртуальной карты.

В целях безопасности пользователь может временно заблокировать, отменить или заменить карту в приложении.