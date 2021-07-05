Минулий рік став переломним, оскільки давно в світі не відбувалося такої глобальної переоцінки цінностей. Перехід компаній на віддалену роботу, здоров’я як головна цінність, гнучкість в прийнятті рішень, короткострокове планування – це тільки частина тез, пов’язаних з 2020. І медіа змінилися також. Тим, хто хоче залишатися актуальним ще довгі роки, настав час грати за іншими правилами і підлаштовуватися під новий світ.

Ми зібрали 4 тренда в створенні контенту, які варто взяти до уваги сьогодні.

КОНТЕНТ, ЩО ПРОСУВАЄ ВАЖЛИВІ ІДЕЇ: БІЛЬШЕ УВАГИ ВІДПОВІДАЛЬНИМ КОМПАНІЯМ

Пандемія в стислі терміни висунула усвідомленість на високі позиції. Люди стали приділяти більше уваги турботі і про себе, і про навколишній світ. Тому все більшою популярністю користується контент про:

Зелену економіку : екологія, ресайклінг, чисті технології, продовження життя речей, відмова від переспоживання;

: екологія, ресайклінг, чисті технології, продовження життя речей, відмова від переспоживання; Ментальне та фізичне здоров’я : турбота про тіло, турбота про психологічне здоров’я, заняття спортом (але тепер не в контексті схуднення, а заради збереження здоров’я), доказова медицина та інновації в ній;

: турбота про тіло, турбота про психологічне здоров’я, заняття спортом (але тепер не в контексті схуднення, а заради збереження здоров’я), доказова медицина та інновації в ній; Захист прав: гендерна рівність, протидія домашньому насильству, захист прав меншин, захист прав тварин.

У 2021 році варто звернути увагу на ці теми при створенні контенту.

ФАКТЧЕКІНГ: ТІЛЬКИ ПРАВДА І НІЧОГО, КРІМ ПРАВДИ

Для медіа в 2021 році транслювати неперевірену інформацію – це вже моветон. Якщо раніше широка громадськість могла не помітити недостовірний факт, то сьогодні аудиторія досить підкована, щоб при бажанні перевірити все, що було сказано. Тому важливо перевіряти свій контент на предмет відповідності фактам, особливо це стосується інформаційних програм.

«СЕНСАЦІЯ! ВІД КОРОНАВІРУСУ ВРЯТУЄ ПРОСТА РАДЯНСЬКА..»

ВІДСУТНІСТЬ МАНІПУЛЯЦІЙ

З тією кількістю інформації, яка проходить через людину сьогодні, зчитувати відверту маніпуляцію стає в рази простіше. У той же час маніпулятивні факти під час підвищеної тривожності населення в світі – це пряма шкода психічному здоров’ю людей. Тому для медіа важливо дотримуватися коректного ставлення до заголовків, подачі матеріалу, назв програм і драматургічних прийомів, що можуть ввести глядача в оману. Так, є програми, які передбачають маніпуляції як художній задум, але він повинен читатися глядачем.

NO FILTERS, NO MAKE UP: ЩИРИЙ І ЖИВИЙ КОНТЕНТ

Тренди на відсутність ретуші та живі емоції з соціальних мереж перебралися і в інші медіа. Звичайно, «натуральність» теж потрібно вміти продюсувати. Головне в цьому процесі – рухатися від складного до простого. Якщо раніше аудиторія хотіла бачити ідеальних людей в кадрі, то сьогодні навпаки – різноманітність та особливості зовнішності привертають увагу. Якщо раніше помилка в кадрі не припускалася, то сьогодні це показник, що перед вами жива людина. Відбувається «олюднення» контенту. Люди більше не хочуть спілкуватися з компаніями, вони хочуть спілкуватися з людьми такими ж, як вони. Нехай і через екран телевізора.

Якщо узагальнити, то сьогодні остаточно стираються межі між медіа та глядачами. Аудиторія розуміє, що поза екраном стоять люди, і вона хоче знати й розуміти цих людей.