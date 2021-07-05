VPS (Virtual Private Server) – это виртуальная машина (ВМ), которая работает под управлением собственной копии операционной системы, размещённой на физическом компьютере. Следует понимать, что VPS-сервер продаётся хостинг-провайдером как услуга интернет-хостинга. Он работает независимо от других виртуальных пространств, размещённых на той же машине. VPS-хостинг – предпочтительный выбор для людей, которые хотят перейти с виртуального хостинга из-за необходимости в дополнительных ресурсах и необходимости получения дополнительного контроля над своим web-сайтом.

VPS устраняет разрыв между решениями виртуального и выделенного хостинга. По сути, его можно рассматривать как гибридный вариант между ними обоими. В частности, VPS похож на обслуживаемую квартиру, где пользователь получает больше контроля и свободы над своим жилым пространством, не беспокоясь об обслуживании и содержании квартиры. Выбрав услугу VPS-хостинга, пользователь может настроить свой web-сайт на ОС Windows или Linux.

Функциональные особенности VPS

Масштабируемость

Масштабируемость заключается в способности справляться с быстрыми увеличениями нагрузки на сервер, обычно благодаря использованию избыточных системных ресурсов. Использование масштабируемой системы является предпочтительным решением в среде бизнеса из-за внезапных скачков web-трафика, и с этим может справиться VPS-хостинг. Если вашему бизнесу свойственен гипер-рост либо для его работы необходимо справляться с растущей нагрузкой, VPS-хостинг гарантирует клиенту масштабируемость.

Выделенные ресурсы

VPS хостинг предоставляет пользователю возможность выделения ресурсов, а также гибкость при выборе размеров дискового пространства, хранилища данных, передачи данных, скорости обработки и оперативной памяти.

Root-доступ

Одной из наиболее важных особенностей VPS хостинга является то, что он предоставляет пользователям root-доступ, который дает возможность запускать различные операционные системы, устанавливать приложения и службы.

Персональная настройка

VPS-сервер имеет собственную операционную систему, которая позволяет пользователю устанавливать различные серверные приложения, такие как MySQL, Apache и PHP.

Рассматривая любой план аренды хостинга, включая тарифы на VPS, пользователи столкнутся с двумя вариантами выбора операционной системы, а именно Windows и Linux. Как уже ранее говорилось, выбор правильной ОС является наиболее важным вопросом при покупке плана VPS-хостинга, поскольку он будет отражать тип среды, которую вы будете использовать для запуска приложений.

Вот чем VPS-хостинг на Windows и на Linux отличаются друг от друга по некоторым параметрам:

Производительность

Linux VPS Hosting: Операционная система Linux менее требовательна к ресурсам и не нуждается в регулярной перезагрузке во время высоких нагрузок. Эта операционка создана специально для работы с SSH, а управление VPS производится через интерфейс командной строки.

Windows VPS Hosting: К сожалению, данную операционную систему необходимо перезагружать после любого незначительного исправления, обновления драйверов или программного обеспечения, поскольку система использует GUI (графический интерфейс пользователя), она может потреблять значительные ресурсы, если не настроена должным образом.

Безопасность

Серверы Linux считаются более защищёнными, поскольку только администраторы имеют права редактирования и безопасности; однако это также больше зависит от настройки и администрации системы хостинга, чем от ОС.

Серверы Windows также защищены; однако, для должного уровня безопасности требуется правильная настройка.

Совместимость

Linux идеален для работы с программным обеспечением с открытым исходным кодом. Это Java, PHP/Perl, Python, ROR, SSH, CGI, FrontPage Extensions.

Windows, с другой стороны, идеально совместим с приложениями Windows, такими как ASP Classic, ASP.net, C#, VB Development, MS Access, MySQL.

Доступ к серверу

FTP-доступ к файлам доступен как в Linux, так и в Windows. Однако доступ по telnet или SSH изначально встроен в Linux.

Windows, вместо этого предоставляется доступ по FTP. Однако, в случае хостинга на Windows доступ по SSH не предоставляется.

Панель управления

cPanel или WHM (Web Host Manager) используется в Linux.

Plesk используется на Windows VPS и является удобным в использовании интерфейсом.

Поддержка

Linux VPS Хостинг поддерживает сообщество разработчиков ПО с открытым исходным кодом; однако надёжность поддержки вызывает некоторые вопросы.

Windows VPS Хостинг поддерживается командой IT-поддержки компании Microsoft.

Простота в использовании

Linux прост в использовании, поскольку в нём имеется cPanel (популярный инструмент управления хостингом), он также помогает в управлении пользователями FTP и SSH.

Windows имеет интуитивно понятный GUI.

Стоимость

Стоимость хостинга на ОС Linux гораздо ниже. Это достигается благодаря тому, что Linux является операционкой с открытым исходным кодом.

Windows – это патентованное программное обеспечение, принадлежащее компании Microsoft, поэтому для неё свойственна уплата лицензионного сбора (как правило, его включают в стоимость VPS-хостинга).

Подытожим

Выбор операционной системы для VPS-хостинга будет влиять на то, как вы будете управлять своим VPS, на рабочий процесс и соответствующие затраты. У каждой из операционных систем имеются свои плюсы и минусы, которые зависят от вашего подхода к VPS. При поиске провайдера VPS-хостинга выбирайте между Windows и Linux VPS-хостингом вдумчиво. Если ваши приложения работают на PERL, Python или Ruby – вам предпочтительнее использовать Linux.

Однако если ваши разработчики работают на ASP.net или PHP, то Windows – лучший вариант. VPS подходит для пользователей, которым требуется независимость и контроль над сервером. При выборе между Windows и Linux всё сводится к предпочтениям, поскольку обе системы являются мощными платформами, и поэтому всё зависит от индивидуальных потребностей, предпочтительной программной среды и бюджета.