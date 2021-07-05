Фото: Aleksandra Shergina

У каждого телеканала есть свой фирменный логотип, свое оригинальное оформление звука, картинки, проработанные образы ведущих. И обязательно – свой фирменный голос, бренд-войс. Работая в качестве бренд-войса, диктор или телеведущий становится одним из главных или главным голосом телеканала. Это голос, которым звучат анонсы программ, промо-ролики и документальных проектов. Это человек, которого приятно слушать и который виртуозно владеет голосом. Несколько вопросов о тонкостях этой телевизионной профессии мы задали ведущему программы «День.LIVE» и главному голосу телеканала LIVE Максиму Зборовскому.

Как ты стал бренд-войсом телеканала LIVE?

Мне предложили! На тот момент я уже работал на телеканале ведущим. В ответ я предложил, все-таки, поначитываться, сделать такой своеобразный кастинг, чтобы еще внимательно послушать, и потом не было вопросов. До этого я 18 лет работал на радио, но бренд-войсом телеканала не был.

То есть, отговаривал?

(Смеётся) Скорее не отговаривал, а подошел к вопросу серьезно. Наверное, мне на руку сыграло то, что на тот момент я уже озвучивал несколько наших проектов. «Викриття», например (выходит на LIVE каждый день в 18:10). Для этих начиток немного играл голосом, менял его. До сих пор коллеги подходят – говорят: «Я не узнал твой голос на «Викритті»! Там действительно своеобразная подача – сенсации, интриги, расследования, немного напряженности, немного пафоса. В общем, я смоделировал, получилось интересно.

Ты прислушиваешься к тому, как звучат бренд-войсы других телеканалов, других брендов?

У меня даже есть плохая привычка – примерять чужую подачу текста на себя. Если телевизор включен дома на каком-то канале, и я слышу интересный голос, интересные интонации, я на автоматическом уровне повторяю это. Жена страдает от этого (смеется). Говорит: «Ты, как акын – что видишь, то поешь». У нас есть даже такая семейная история. Как-то пришли в один магазин, где постоянно играет музыка, потом она прерывается и звучит: «Вітаємо в….». И так красиво – вкрадчиво, такой бархатній голос. И я тут же автоматически повторил: «Вітаємо в…» громко, четко, на весь магазин с интонациями и «бархатом». Конечно, все обернулись тут же, мы посмеялись. С тех пор заходим в какой-нибудь большой магазин – шутим: «Ну что, вітаємо в…»?

Работать одновременно ведущим и бренд-войсом телеканала сложно?

Это прикольно – не нужно разрываться между двумя работами, например. Конечно, сегодня не обязательно физически разрываться между двумя студиями, чтобы что-то записать. Но мне нравится так, как сложилось здесь: есть работа журналиста и ведущего в «День.LIVE» (это 4 часа в прямом эфире ежедневно по будням) и есть работа диктора.

В чем для тебя главная сложность этой работы? Со стороны кажется: ну, взял текст, прочитал?

Наибольшая сложность: мне мой голос не нравится! В записи он звучит иначе, не так, как я его слышу. Раз не нравится, мне постоянно хочется сделать еще дубль, чтобы он звучал лучше. В итоге получается много дублей, а решение, какой лучше принимает руководство. Можно, конечно, просто принять себя, но это, на мой взгляд, шаг к лени: я и так хорош, зачем расти? Мне это не подходит.

Видео, озвученное Максом:

Лето. Ты планируешь отпуск. Что будешь делать, если нужно будет срочно что-то записать?

Понятно, что я имею право на отдых, у меня есть какие-то свои дела, но микрофон всегда со мной. Я всегда могу начитать, что нужно, даже если не на канале.

А как же шумы? Ты можешь только из дома записать или откуда угодно?

Удобнее всего писать из дома, где у меня есть специально оборудованный уголок. Это, конечно, не полноценно изолированная студия, но работать можно. Хотя любой режиссер скажет вам, что и у вас есть минимальная студия звукозаписи – это шкаф.

Конечно, нет 100% изоляции. Я живу в многоквартирном доме, это такой человеческий улей. Часто бывает так: только я нахожу минутку, чтобы начитаться, снизу сосед включает какую-то дрель, сверху начинают бегать дети, и как бы я ни пытался составить графики быта своих соседей, я не угадываю, не попадаю в точки тишины. Но – нахожу. Зато благодаря домашним студиям дикторы, бренд – войсы более свободны и мобильны.

Фактически бренд-войс телеканала может жить не в Киеве, а где угодно?

В принципе, да. Но нужен хороший интернет. Если я работаю не на канале, то мне коллеги обычно сбрасывают и видеоряд или музыкальный звукоряд. Мало прислать текст и сказать: «Нужно начитать драйвово!». Важно попасть в настроение. Поэтому – присылают, смотришь. Когда на месте – вместе с главным режиссером прорабатываем. Если речь идет об имиджевых роликах телеканала, это командная работа. Мы вместе с тем, кто готовил ролик, идем в студию и записываем – так быстрее. Они лучше представляют итоговый результат. Пишем, конечно, несколько дублей, вариантов. Здесь – пафоснее, а здесь – мощнее, трагичнее и так далее.

Что бы еще хотел озвучить?

Вершина профессиональной горы, наверное, актерский дубляж. Здесь нужно быть таким мастером…

Если бы была школа бренд-войсов, чему в ней стоило бы учить?

В первую очередь – работе с текстом, вычитке! Тексты нужно готовить. Я никогда не иду начитываться сразу, получив текст. Я его вычитаю, проставлю ударение. Конечно, если что-то срочное, горят дедлайны, я могу начитать текст сходу, это тоже очень важное умение. Этому я научился на радио – там бывает, что тебе прямо в эфир прилетает текст, и у тебя нет возможности вычитать, сделать дубль, ты читаешь сразу. Это я умею. Но, если у меня есть хоть немного времени, я вычитываю, сижу со словарем, проставляю ударения, делаю интонационные пометки. Актерское мастерство тоже приветствуется. У меня не было возможности получить актерское образование, но я хотел бы уметь играть. Люди, которые в совершенстве владеют актерским мастерством, меня восхищают.

Но есть вещи, которые ты сам должен совершенствовать постоянно. Как минимум – словарный запас, если он скудный, это очень слышно. Я осознанно стараюсь много читать. Вот, вернулся с «Книжного арсенала» без денег, но с 15 книгами. Впечатлениями поделюсь позже!