Как создать сайт — инструкция по разработке сайта с нуля

Как создать сайт: пошаговая инструкция

Вопрос, как создать веб сайт с нуля интересует многих людей. Дело в том, что сегодня сложно себе представить бизнес, который не был бы представлен в интернете. Это огромная площадка, открывающая перед предпринимателями безграничные возможности и дающая возможность не только найти новых клиентов, но и существенно увеличить прибыль. Но при этом разработка с нуля – это непростая задача, требующая определенных знаний и навыков.

В каких случаях требуется создания сайта?

Пожалуй, любой современный человек понимает, для чего нужен сайт. В первую очередь это способ заработать деньги и реализовать себя. В основном существует две причины, по которым люди задумываются над тем, чтобы создать веб-ресурс. Разберемся подробнее в этих причинах.

Для компании

Практически нет такого бизнеса, для которого бы не пошло на пользу создание собственного ресурса. Многие компании продают товары и предлагают свои услуги именно через интернет. Для других же – это отличная площадка прорекламировать себя, привлечь целевую аудиторию и привести новых клиентов. По сути, онлайн-представительство является лицом компании, а значит, он должен быть максимально качественным.

Сайт для личного использования

Такие веб-ресурсы создаются в качестве хобби или небольшого заработка. Например, человек делает мягкие игрушки и хочет увеличить продажи. Для этого ему нужно создать странички в популярных социальных сетях и создать свой простенький, но привлекающий внимание проект.

Этапы создания сайта

Не все это осознают, но сделать сайт с нуля – это огромный труд и много часов работы. Даже самый простой ресурс на несколько страниц должен иметь определенную логику и структуру, у него должен быть приятный дизайн и качественное наполнение контентом.

Выбор и регистрация домена

Домен (доменное имя) – это простыми словами адрес размещения сайта в сети интернет. Com, ua, info, biz, ru – это лишь малая часть доменов, которые можно выбрать при регистрации. Необходимо придумать название и посмотреть, свободно ли оно на конкретном домене. За домен необходимо платить определенную сумму (в зависимости от домена). Есть и бесплатные домены, но такие площадки обычно плохо продвигаются и не вызывают особого доверия у пользователей.

Выбор и оформления хостинга

Хостинг – это дисковое пространство, на котором будет храниться готовый сайт. Если сказать простыми словами, то владелец просто покупает место на сервере, где будет храниться информация ресурса. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, нерационально покупать сервер специально для того, чтобы запустить в работу один домен. Во-вторых, интернет-ресурс может работать и на обычном мощном компьютере, но в таком случае компьютер никогда не должен выключаться, ведь площадки, которые периодически не работают, не нравятся ни поисковикам, ни обычным пользователям.

Выбор системы управления сайтом и конструктора

Если человек никогда не занимался программированиям, то ему будет сложно самому написать веб-проект. Намного проще будет воспользоваться бесплатным конструктором. Наиболее популярными конструкторами являются Wix, UKit, Nethouse.

Также необходимо задуматься над выбором системы управления сайтом (CMS). Если не использовать такую систему, то любые изменения, администрирование или добавление нового контента может отнимать немало времени. Больше половины всех ресурсов работают на конструкторах. Самыми популярными из них являются:

Joomla;

WordPress;

Drupal;

OpenCart;

InstantCms.

Такие конструкторы полностью бесплатные, что и привлекает многих владельцев ресурсов. Есть также и платные конструкторы с дополнительными возможностями, например, UMI.CMS или 1С-Битрикс.

Навигация и дизайн

Навигация ресурса – это система программных и визуальных средств, помогающих пользователю ориентироваться на сайте и находить нужную информацию. Дизайн – это то, как выглядит ресурс. Это крайне важные составляющие, ведь от них зависит удобство пользования ресурсом и то, насколько приятно пользователю будет находиться на ресурсе.

Настройка веб-сайта

Перед запуском любой проект необходимо настроить и протестировать. Среди программистов есть даже отдельная специальность «тестировщик». На этом этапе можно выявить и устранить недоработки, чтобы не предоставлять пользователям «сырой» результат.

Создание HTML-сайта

Создание сайта на HTML для тех, кто не является программистом, – это сложно и долго. Нужно не только знать все теги, но и в целом разбираться в сотнях нюансов. Достаточно сказать, что люди годами учатся и набираются опыта, чтобы научиться создавать пусть простые, но качественные ресурсы.

Создание макета сайта

Макет – это графическое представление будущей площадки , ее дизайн. Грубо говоря, на данном этапе необходимо продумать логику ресурса, его структуру и общий внешний вид. Это своего рода эскиз будущего ресурса.

Верстка сайта

Верстка сайта — это один из один из наиболее важных и сложных этапов разработки онлайн-ресурса, в результате которого нарисованный дизайнером макет превращается в HTML и CSS-код. Именно благодаря версте информациия становится понятной и структурированной. Данный процесс, помимо прочего, решает еще и задачу адаптации ресурса под устройства с разными разрешениями экранов. Таким образом, не придется подготавливать мобильную версию ресурса.

Создание сайта с помощью PHP

PHP – это очень популярный язык программирования, который тесно связан с HTML, хотя на первый взгляд это и не всегда очевидно. Обычный человек, далекий от программирования, вряд ли быстро поймет, как создать сайт с помощью PHP. Поэтому если хотите научиться быстро создавать веб-ресурсы, то лучше воспользуйтесь конструктором.

Размещение сайта на сервере

Для размещения проекта на сервере требуется всего несколько действий:

Регистрация домена. Заказ хостинга. Привязка домена к хостингу. Размещение сайта на хостинге (разместить ресурс на хостинге можно через SSH или по FTP).

Делать сайт самому или обращаться к специалистам?

Если речь идет о качественном ресурсе, который реально вывести в топ поисковой выдаче, то здесь и речи быть не может – необходимо обращаться к специалистам. Программисты долгие годы оттачивают свое мастерство, и даже спустя десятки созданных проектов все равно остаются еще нюансы, о которых не знают даже самые опытные разработчики. Кроме того, обратившись к специалистам, вы экономите немало времени и сил.