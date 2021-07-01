С 1 июля телеканал KYIV.LIVE выходит в эфир с логотипом LIVE. Логотип и название телеканала ODESA.LIVE остаются неизменными.



«Весь мир идет к упрощению визуальных проявлений брендов. Упрощенный логотип легче воспринимается в перенасыщенном визуальной информацией мире, он лучше распознается. Кроме того, благодаря прямым эфирам и видео на YouTube, а также — присутствию в кабеле, нашей аудиторией являются зрители и из других городов страны. Поэтому мы хотим стать ближе и к ним. Такого упрощения требуют и внутренние процессы: медиахолдинг Live.Network развивается, а LIVE — это телеканал и команда, которые будут ассоциироваться со всеми платформами холдинга, как объединяющая, структурирующая и развивающая сила. Мы не меняем направленность программ, структуру вещание и т.д. Мы становимся современнее и ближе к зрителю», — отметили управляющие партнеры медиахолдинга Дмитрий Царенко, Виктор Березенко и Светлана Павелецкая.



Напомним, телеканалы LIVE и ODESA.LIVE начали вещание в прошлом году. В конце декабря 2020 команда объявила о создании медиахолдинга под названием Live Network, управляющей компанией которого является ИКМ (Институт когнитивного моделирования).