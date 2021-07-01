Що таке дистрибуція відео контенту? Яку функцію виконують дистриб’ютори і чому варто з ними працювати? Спробуємо розібратися.

Сьогоднішній світ неможливо уявити без аудіовізуального контенту. Сучасна людина використовує його для навчання, роботи, занять спортом, хобі, розваг та відпочинку. Хтось створює цей контент (правовласники), хтось його купує і транслює (телеканали, платформи). Дистриб’ютор – допоміжна ланка, що поєднує тих і інших. Він – посередник, що купує контент у правовласника і продає його телеканалу (чи іншому транслятору).

ЩО ВКЛЮЧАЄ РОБОТА ДИСТРИБ’ЮТОРА?

Контент

Протягом багатьох років дистриб’ютор збирає і оновлює аналітику, щоб бути корисним як телеканалам, так і виробникам контенту. Це дозволяє дистриб’ютору точно знати, який контент задовільнить запит аудиторії каналу. А також, грамотно оцінивши продукт правовласника, успішно продати права на трансляцію світовим каналам.

Дистриб’ютор розуміє, якого матеріалу потребує кожен транслятор, і контент якого виробника ідеально підійде клієнту. З кожним роком перелік партнерів дистриб’ютора все збільшується, відповідно розширюється панорама знань про тенденції і тренди. Уважне ставлення до інформації, збір аналітики, прогнозування, активна взаємодія з партнерами на медійних ринках дозволяють не лише задовольнити запити телеканалів, а і передбачати їх.

Права

Кожен продаж контенту супроводжується передаванням і регулюванням прав на трансляцію. Території, терміни, види прав та інші тонкощі – всі ці умови потребують узгодження, юридичної грамотності, часу і сил. Цю роботу бере на себе дистриб’ютор. Він знає всі нюанси, які можуть виникати при укладанні угоди. І, завдяки своєму досвіду, легко домовиться про вигідні умови, які задовільнять запити обох сторін.

Документація

Процес оформлення угоди є доволі копітким. На початковому етапі відбувається підготовка договору, узгодження всіх умов, внесення правок від юридичних та фінансових відділів. Також дистриб’ютор приділяє особливу увагу домовленостям про передачу матеріалів, технічній складовій процесу. Так, щоб це було зручно і правовласнику, і клієнту. Важливо всі деталі умов грамотно прописати в документах, щоб уникнути в подальшому непорозумінь і суперечок. На фінальному етапі дистриб’ютор бере на себе всю роботу зі складання додаткових угод та актів.

Адаптація матеріалу

Під час передачі контенту телеканалам виникає багато технічних моментів. Задача дистриб’ютора – максимально розвантажити обидві сторони в цьому питанні. Він чітко і доступно пояснить правовласнику, в яких форматах і параметрах слід надати відео, а також які ще додаткові матеріали потрібні клієнту. Часто буває так, що правовласник не врахував якоїсь дрібниці під час підготовки контенту до продажу, тоді дистриб’ютор може своїми силами це виправити. Здебільшого дистриб’юторські компанії мають власний технічний відділ. Він легко може допомогти правовласнику закрити складні моменти так, щоб телеканал вчасно отримав контент.

Дистриб’юторська компанія – це надійний партнер, який допоможе підібрати якісний контент і знайти покупця для нового продукту в найкоротший термін. А також буде супроводжувати обидві сторони процесу в вирішення складних юридичних, фінансових, технічних питань. Найскладнішу роботу дистриб’ютори беруть на себе, вивільняючи час і ресурси як покупців, так і виробників контенту.