С 1 июля начинает вещание новый спортивный канал XSPORT+. Первая особенность – он посвящённый украинскому спорту. Вторая – в эфире не будет рекламы.

Что произошло

Медиахолдинг XSPORT запускает телеканал XSPORT+. Новый канал посвящён преимущественно украинскому спорту и будет транслировать национальные соревнования и международные спортивные события с участием украинцев. Ежегодно на канале будет более 100 эксклюзивных трансляций.

Отметим, что спортивные трансляции не будут прерываться рекламой, что особенно оценят зрители. На канале не будет рекламы совсем, все внимание — только на спорт.

Канал XSPORT+ создан, чтобы поддержать национальный спорт и украинских атлетов, а также развивать культуру потребления спортивного контента в Украине. Это уникальный канал, который в коллаборации с XSPORT, позволит зрителю ещё больше погрузиться в атмосферу спорта. Зрители получат качественные и доступные спортивные трансляции с участием наших спортсменов, а спортсмены — такую необходимую поддержку и признание соотечественников.

Способ распространения телесигнала — IPTV и OTT.

Программное наполнение

XSPORT+ в прямом эфире покажет самые популярные и зрелищные турниры, которые собирают миллионы зрителей со всей страны. Среди них:

Хоккей : Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира.

: Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира. Бокс : вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions, а также золотая коллекция легендарных поединков XXI века.

: вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions, а также золотая коллекция легендарных поединков XXI века. Баскетбол : Суперлига Украины.

: Суперлига Украины. Смешанные единоборства : турниры PFL, ZARUBA Fight Night.

: турниры PFL, ZARUBA Fight Night. Волейбол : чемпионат Европы, чемпионат Украины среди мужчин и женщин.

: чемпионат Европы, чемпионат Украины среди мужчин и женщин. Армрестлинг : Профессиональная лига армрестлинга.

: Профессиональная лига армрестлинга. Гандбол : Лига чемпионов.

: Лига чемпионов. Киберспорт : чемпионат Украины по CS:GO.

: чемпионат Украины по CS:GO. Кикбоксинг К-1 : чемпионат Украины среди профессионалов.

: чемпионат Украины среди профессионалов. Мотогонки : Rookies Cup.

: Rookies Cup. Пляжный волейбол : серия King of the Court.

: серия King of the Court. Стронгмен: Лига чемпионов.

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