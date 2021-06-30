С 1 июля начинает вещание новый спортивный канал XSPORT+. Первая особенность – он посвящённый украинскому спорту. Вторая – в эфире не будет рекламы.
Что произошло
Медиахолдинг XSPORT запускает телеканал XSPORT+. Новый канал посвящён преимущественно украинскому спорту и будет транслировать национальные соревнования и международные спортивные события с участием украинцев. Ежегодно на канале будет более 100 эксклюзивных трансляций.
Отметим, что спортивные трансляции не будут прерываться рекламой, что особенно оценят зрители. На канале не будет рекламы совсем, все внимание — только на спорт.
Канал XSPORT+ создан, чтобы поддержать национальный спорт и украинских атлетов, а также развивать культуру потребления спортивного контента в Украине. Это уникальный канал, который в коллаборации с XSPORT, позволит зрителю ещё больше погрузиться в атмосферу спорта. Зрители получат качественные и доступные спортивные трансляции с участием наших спортсменов, а спортсмены — такую необходимую поддержку и признание соотечественников.
Способ распространения телесигнала — IPTV и OTT.
Программное наполнение
XSPORT+ в прямом эфире покажет самые популярные и зрелищные турниры, которые собирают миллионы зрителей со всей страны. Среди них:
- Хоккей: Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира.
- Бокс: вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions, а также золотая коллекция легендарных поединков XXI века.
- Баскетбол: Суперлига Украины.
- Смешанные единоборства: турниры PFL, ZARUBA Fight Night.
- Волейбол: чемпионат Европы, чемпионат Украины среди мужчин и женщин.
- Армрестлинг: Профессиональная лига армрестлинга.
- Гандбол: Лига чемпионов.
- Киберспорт: чемпионат Украины по CS:GO.
- Кикбоксинг К-1: чемпионат Украины среди профессионалов.
- Мотогонки: Rookies Cup.
- Пляжный волейбол: серия King of the Court.
- Стронгмен: Лига чемпионов.
Авторские программы о спорте — XSPORT Review, Бойцовский клуб, ФАЙТ ЛАЙФ, XSPORT MOTO, Україна футбольна, Ледниковый период подарят зрителю возможность увидеть интервью с известными спортсменами, репортажи с места событий, качественную аналитику от экспертов и множество других захватывающих сюжетов.