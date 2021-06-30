Учитывая тот факт, что компания Apple ежегодно проводит презентации, на которых обязательно представляет новые линейки своих смартфонов, многие пользователи с сомнением смотрят на покупку более старых флагманов. Ведь это определенно не такие хорошие, современные, стилизованные смартфоны, какие выпускают сегодня. Однако, если бюджет ограничен, но все еще хочется быть частью огромной фан-базы яблочного бренда, всегда можно выбрать что-то действительно качественное и надежное из прошлых поколений. Например, iPhone 8 2017 года выпуска. На тот момент это был действительно крутой, функциональный смартфон с высоким качеством съемки видео и фотографий.

Сервисный центр и ремонт

Доступен ли ремонт iphone 8 и других версий флагмана в 2021 году, можно ли найти оригинальные заводские детали для замены, выпускаются ли еще эти модели устройств – все эти вопросы актуальны, когда речь заходит о покупке смартфона старого образца. Что все еще можно починить:

корпус – доступна полная замена, также можно поменять отдельно заднее или переднее защитное стекло, именно эта деталь чаще всего страдает от длительного использования, появляются трещины и царапины, от которых можно избавиться;

все, что касается зарядки – начиная с аккумулятора, заканчивая контроллером питания, это также наиболее распространенная деталь, подлежащая замене в результате времени эксплуатации;

динамики – разговорный и слуховой, ведь это самое главное в телефоне, который должен обеспечивать мобильную голосовую связь, эти элементы также можно заменить;

материнская плата – а также аудиокодеки, модули и другие важные детали внутреннего наполнения, хотя ремонт обойдется недешево, это все еще не то же самое, что покупать совершенно новый смартфон.

Будь то обычная диагностика или чистка после попадания в корпус воды, сервисный центр должен иметь разрешение на подобную работу, даже если не является официальным представителем Apple. Ведь на произведенную работу необходимы обязательные гарантии.

Особенности модели

В свое время восьмой флагман Apple стал действительно прорывом с технической и дизайнерской стороны. Хотя такой модели и не хватает очарования современных безрамочных моделей, это все еще удобный, практичный, приятный эстетически смартфон. В 2017 году яблочная компания анонсировала возможность беспроводного заряда своих устройств, поэтому восьмерка исключением не стала. Модель предлагает яркий дисплей с высокой цветопередачей, яркостью и насыщенностью. Хорошую камеру для съемок фото и видео.