7 липня в ефірі KYIV.LIVE стартує перезавантажена програма журналістських розслідувань «Розвідка.LIVE». Mediasat уважно стежить за розвитком live.network, до якої входить KYIV.LIVE, і ось чому: це перша спроба зробити в Україні регіональне мовлення за стандартами загальнонаціонального. Ще цікавіше стало, коли управління live.network перейшло до Інституту когнітивного моделювання, адже його засновниками та керівниками є люди із досвідом роботи на великих телеканалах. Ми бачили кадрові зміни, появу нових програм, а тепер – і перезавантаження.

Отже, що змінилось у створенні програми журналістських розслідувань Розвідка.LIVE?

Тематика. Від глобальних питань роботи нафтогазового сектору розслідувачі перейдуть до проблем, які стосуються кожного. «Ми обрали теми, які близькі нашому глядачеві: говоритимемо про несправедливість, з якою ми з вами зіштовхуємося майже щодня і не розуміємо, чому це так?» – говорить керівник інформаційного мовлення телеканалу Сергій Мамаєв. Серед тем, над якими працює команда проекту – скільки насправді коштує проїзд в громадському транспорті і чи варто його піднімати, як це планує місцева влада? Яка реальна якість води в Чорному морі біля Одеси: чи можна там взагалі купатись? І чому так і не запустили в експлуатацію сумнозвісний Подільсько-Воскресенський міст? Тема першого випуску – махінації з міськими парковками. Команда. Її суттєво зміцнили: відтепер над створенням контенту даного проекту працюватимуть не одна – дві, а паралельно шість знімальних груп із журналістами – розслідувачами на чолі, і з потужною редакторською групою за плечима. Чи значить це, що подібні розслідування ми бачитимемо частіше? Подивимось. Експерименти. Вони набули максимально практичної спрямованості. Наприклад, у першому випуску журналісти спробують залишити авто на муніципальній парковці за муніципальним тарифом і відстояти свої права. Знімальній групі довелось викликати поліцію, яка… так і не приїхала. Чи вдалося журналістам вибратись з парковки неушкодженими та з цілою автівкою?Ще один ризикований експеримент – влаштуватися на роботу паркувальником. Спроба зайти з усіх боків, все спробувати на собі та показати глядачеві.

Що ще ми побачимо нового? Дізнаємось вже 7 липня о 18:10. Ну а Mediasat продовжить слідкувати за розвитком live.network.