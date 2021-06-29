Сервис будет доступен на платформах онлайн-телевидения Киевстар ТВ, 1+1 video и MEGOGO.

Украина стала одной из первых европейских стран, где мультиплатформенный продукт Paramount+ от ViacomCBS официально будет доступен для пользователей OTT. Сервис запустился благодаря плодотворному сотрудничеству и расширению эксклюзивного партнерства между 1+1 media и ViacomCBS.

С 1 июля Paramount+ будет доступен сразу на трёх платформах онлайн-телевидения: Киевстар ТВ, 1+1 video и MEGOGO. Сейчас 1+1 media ведёт переговоры с другими представителями OTT-рынка, чтобы масштабировать присутствие Paramount+ в интернет-сегменте, в том числе и на других отечественных площадках.

Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media, комментирует: «Платформы, которые предоставляют доступ к качественному премиальному международному контенту, всё чаще занимают наиболее популярную нишу среди украинской аудитории. Уверен, что запуск Paramount+, одного из самых известных медиабрендов, станет громкой сенсацией и беспрекословно заинтересует привередливого зрителя в Украине ».

Мультиплатформа Paramount + представлена более чем 5000 часами премиального контента различных брендов, входящих в структуру ViacomCBS. Украинские пользователи смогут первыми эксклюзивно посмотреть новые громкие премьеры от студии Paramount Pictures, одной из которых уже с самого начала запуска сервиса будет оскароносный фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли.

Платформа Paramount+ предлагает премиальный контент от ViacomCBS на любой вкус: