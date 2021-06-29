В TikTok начал работать раздел для футбольных фанатов, которые наблюдают за событиями чемпионата Европы. В нём доступно расписание поединков сборных, последние итоги матчей, а также трансляции с популярными личностями и многое другое.

Кроме того, на платформе добавились видеоэффекты, позволяющие воссоздать неповторимую атмосферу континентального первенства на видео, которые выкладывают пользователи. Например, с помощью дополненной реальности можно сняться с трофеем Евро-2020 и ощутить себя настоящим чемпионом или примерить форму любимой сборной, раскрасив лицо в цвета её флага.

TikTok является официальным партнёром Евро-2020, а потому у аудитории сервиса есть возможность побывать за кулисами турнира, вместе со зрителями на стадионе понаблюдать за матчами первенства в прямом эфире и приобщиться к футбольному празднику.

Напомним, что Евро-2020 проходит с 11 июня. Важнейшее футбольное событие принимают 11 городов континента. Финальный матч турнира пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля.

Евро-2020 пользуется популярностью не только среди болельщиков, но и среди любителей заключения пари. По ссылке можно найти прогнозы на чемпионат и прочитать о бесплатных ставках на футбол.