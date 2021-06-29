Анатолий Матешко – актёр, режиссёр, автор более 30 фильмов, телефильмов и телесериалов. Среди них нам хотелось бы отметить громкий сериал «День рождения Буржуя», который в своё время стал событием на ТВ, а также детский фильм «Фокстер&Макс» о приключениях мальчика и собаки-супергероя. Анатолий Матешко стал героем программы «Люди великого міста» на KYIV.LIVE. Несколько тезисов из этого интервью – неизвестный Анатолий Матешко – вашему вниманию.

О несостоявшихся съёмках в фильме «В бой идут одни старики»

«От роли я не отказывался, меня с неё просто сняли. Я об этом не рассказывал, пока жив был Сережа Подгорный (актёр, сыгравший Виктора Щедронова по прозвищу Смуглянка). Это мой однокурсник. Меня утвердили на Смуглянку и параллельно ещё на одну роль. Я начал сниматься у Быкова, а потом поехал на вторую площадку, где меня задержали. А Быков не мог ждать и взял другого исполнителя прямо в процессе съёмок. У меня остались от роли несколько эпизодиков в этом фильме. Сережа – мой друг, у нас были очень хорошие отношения, и он страшно комплексовал, что якобы подсидел меня».

О профессии актёра

«Эта профессия никогда не была уж очень моей. Я поступил в Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенка-Карого, потому что провалил экзамены на строителя мостов и туннелей. У меня отец их строил, он хотел, чтобы я тоже строил мосты. Но я завалил экзамены, а в армию не хотелось. К нам приехала сестра поступать в театральный, и говорит: «Возьми, выучи басню, попробуй!». Выучил, поступил, а потом долго привыкал к этой профессии, к этой работе.

Профессия актёра настолько сложная, что я своим сыновьям (у меня их три) её не советую. Двоих я уже «увёл» отсюда, не запрещая ничего причём. Первый снимался в «Кляксе»… были какие-то рольки небольшие. Средний сын сыграл главную роль в одном проекте, причём его партнершей была племянница Ани Жирардо. Красивая девчонка, вредная, и, видимо, она с ним, подростком, как-то так поступила, что отбила охоту к актёрской работе, за что я ей очень благодарен. Была премьера в Париже. Он приехал какой-то потерянный и говорит: «Пап, ты знаешь, мне не нравится вот эта тусня вся»… Он сейчас работает, сам себя обеспечивает в 21 год. Занимается IT, очень много знает. Сейчас ему предложили преподавать. Он написал по кибернетике какую-то работу, которая признана лучшей в Украине. В общем, он в порядке.

О молодых актёрах

Сейчас уровень молодых ребят, которые в этой профессии, очень повысился. Они приходят ко мне на пробы, и я вижу много хороших молодых актёров.

О качестве нового украинского кино

Мне нравится, когда муж, допустим, купил жене билет в кино, та перезванивает: «Это правда украинский фильм? Точно? Не может быть! Тут снято не так, как у нас снимают обычно!». Это приятно. Мне кажется, это патриотично очень – снимать классное кино. Не важно, на какую тему. Для детей это фильм, драма или мелодрама… Классно – это значит патриотично.

О проекте «Фокстер&Макс»

«Этот сценарий написала Настя [супруга Анатолия Матешко – прим. редакции], и пять лет он пролежал в столе. А потом у нас его попросили, и так получилось, что мы отдали. Он был такой сырой… нужно было с ним возиться, а не хотелось. В общем, мы сделали одолжение тем, что пошли его снимать. А когда начали работать, главная задача была – интересно сделать живую куклу, настоящую собачку, которую мы очень долго рисовали. Эскизов было штук, наверное, 500. Но в итоге она получилась живая, настоящая. Раньше подобного не делали у нас, мы были первыми, поэтому интересно и просто завораживающе эти рисунки делать, сопоставлять с ними детей, которые играют с пустым пространством, а ты подыгрываешь им, как собачка… В общем, погружение в детство в течение одного года.

О сериале «Буржуй»

Я не чувствовал – вот, снял, горжусь. Такого у меня вообще не бывает, потому что мне нравится не результат, а сам процесс. Когда я начинал работу над сериалом, мне все одногруппники, однокурсники говорили: «Куда ты идешь? Ты же режиссёр! А это – сериал»… А мне важно было работать. В сериале была часть русских актёров, но очень много было и наших ребят, которые потом стартанули, прозвучали. Это и Линецкий, и Горянский, и много ребят, которые снимались на вторых ролях. Тот же Линецкий очень классный был в театре, а в кино не очень хорошо шёл. Получилось так, что этой ролью мы просто пробили для него какой-то новый путь.

О сериале «Чернобыль»

Знаете, такую страшную, драматичную историю, проще снимать из-за бугра. А, когда находишься в середине, это очень непросто. И они это лихо сделали, очень здорово, но мне даже смотреть её больно, честно говоря. А заниматься этим… Супруг моей сестры был в Чернобыле, потом заболел и умер. У сестры жизнь изменилась круто. Дальше ведь были 90-е годы, когда вообще ничего не было – ни работы, ни жизни. Она уехала в Штаты, там зацепилась, что-то преподавала. Она сама не знала, вернётся или нет. Но у неё было ощущение, что Нью-Йорк – это её город.

О собственной неэмиграции

Хорошо, когда ты приезжаешь в Америку в гости. Тебе так все рады, спрашивают: «А как там наша Русановка?», ты отвечаешь… Но я не думаю, что я там мог бы реализоваться и заниматься любимым делом. Здесь у меня все время есть моя работа. Ты снимаешь четырёхсерийку, потом большое кино, потом я могу преподавать… У меня просто больше возможностей здесь и я могу больше заработать, чем там. Потому что в Америке мне не светит снять даже ролик. Я знаю, что там стоит очередь ребят, которые заканчивают Нью-Йоркские или калифорнийские школы. Пробиться там очень сложно.

Узнать больше и окунуться в атмосферу беседы с режиссёром можно в видеоролике ниже: