Смартфоны от компании Apple пользуются особой признательностью во всем мире. Чтобы порадовать своих пользователей, компания производит линейки телефонов, которые немного отличаются друг от друга. Исключением не стал и 2020 год, когда презентовали 12 линейку Айфонов. Разнообразные нововведения, улучшения камер и корпуса — не единственные достоинства. Предлагаем ознакомиться с наиболее популярной моделью iPhone 12 Pro и причинами ее популярности.

Притягательный и продуманный дизайн

В отличие от базовой 12 модели, iPhone 12 Pro цена которого не намного выше, выгодно выделяется использованием матовой задней панели, тогда как вокруг камер глянцевое стекло. Подобный прием позволяет телефону выглядеть солидно, но при этом меньше скользить в руке. Дополнительно боковые грани изготовлены не из алюминия, а из хирургической стали. Визуально разница практически не заметна, но Про модель намного весомей ощущается в руке.

Комфортный для работы экран

Pro-версия порадует своих пользователей:

яркой OLED-матрицей с по-настоящему глубоким черным цветом;

поддержкой 10 бит и стандартом Dolby Vision;

яркостью режима HDR в 1200 нит.

Просматривать видео и даже редактировать фотографии на таком экране — сплошное удовольствие, несмотря на то, что редактор открыт на смартфоне.

Качественные камеры и особое нововведение

Главное достоинство Pro-версии, в отличие от всех остальных смартфонов в 12 линейке, — это использование в камерах сканера Lidar, ранее не применяемого в iPhone. С его помощью отражаются грани объектов, и смартфон определяет, какие предметы находятся к камере ближе, а какие — дальше. Результат — идеальная фокусировка вне зависимости от условий освещения. Отдельное преимущество раскрывается при портретной съемке. Достаточно лишь просмотреть фото в различных обзорах, чтобы лично убедиться в этом.