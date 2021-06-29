Ресурсы, незаконно транслирующие фильмы и сериалы, rezka.ag, ex-fs.net, seasonvar.ru, kinogo.zone внесены в глобальный blacklist.

Что произошло

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) добавила первые нелегальные сайты, отслеженные и поданные Инициативой «‎Чистое небо», в международную базу данных WIPO ALERT Database.

Предыстория

Международный blacklist WIPO ALERT помогает правообладателям, заинтересованным в пресечении основного источника доходов пиратских сайтов — интернет-рекламы (по принципу follow the money), а также тем брендам, которые стремятся избежать ассоциации своих товаров/услуг с незаконными сайтами (brand safety).

В конце 2020 года ВОИС и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому Минэкономики присоединилось к WIPO ALERT Database, получив статус уполномоченного участника и возможность размещать на платформе национальные списки сомнительных сайтов. Впервые на платформу были таким образом внесены четыре ресурса, незаконно транслирующие фильмы и сериалы: rezka.ag, ex-fs.net, seasonvar.ru, kinogo.zone.

Экспертное мнение

«Любые национальные креативные и рекламные индустрии так или иначе связаны с мировыми, в том числе, и общей для всех проблемой пиратства. Поэтому участие Украины в проекте ВОИС — это укрепление ее роли в международных процессах по защите интеллектуальной собственности, что повышает статус и имидж страны. Уверен, что вынесение ресурсов, к которым есть претензии украинских правообладателей, на международный уровень поможет улучшить защиту легального контента. Результаты работы национального blacklists.org.ua подтверждают эффективность такого сервиса: за три года его существования на пиратских сайтах прекратили размещать рекламу крупные рекламные агентства и бренды, а это существенные бюджеты, которые не ушли пиратам. Наличие пиратского ресурса в международном блэклисте будет звучать ещё убедительнее в диалоге с рекламным рынком и брендами, которым не безразлична их репутация. Подачей первых ресурсов мы проверили алгоритмы взаимодействия и убедились, что механизм работает. Наша следующая цель — перемещение ресурсов из национального в международный блэклист, а это на сегодня — более тысячи ресурсов. Для рекламных агентств — это ещё и про удобство использования, поскольку у платформы ВОИС есть API. Я рад, что Инициатива «‎Чистое небо» приняла ключевое участие в создании для правообладателей такого инструмента для борьбы с пиратством», — говорит Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «‎Чистое небо».

Андрей Демчук, директор Департамента развития сферы интеллектуальной собственности Минэкономики, отмечает: «Даже если государственные органы блокируют доступ к пиратским сайтам на территории своей страны, доступ к ним может оставаться открытым в других странах, а, следовательно, они будут продолжать получать прибыль от размещения рекламы. Благодаря платформе WIPO Alert рекламные агентства смогут избегать ситуаций нарушения авторского права в интернете, уменьшая прибыль таких сайтов и защищая деловую репутацию владельцев брендов, которые они рекламируют‎». Также Андрей Демчук добавил, что Минэкономики, помимо платформы WIPO Alert, сотрудничает с ВОИС еще по трем крупным проектам: Национальный учебный центр интеллектуальной собственности, сеть центров поддержки технологий и инноваций в Украине, альтернативное разрешения споров в сфере ИС.

Александр Папуця, управляющий партнер SmartSolutions Law Group, разъяснил, что согласно положений Меморандума «сайтом, вызывающим обеспокоенность» считается онлайн веб-ресурс, который обоснованно подозревается в умышленном нарушении либо содействии нарушению авторского права и смежных прав, независимо от того, осуществляется ли это в стране его создания или в каком-либо ином месте. При этом, для включения такого сайта в международный список WIPO ALERT установление факта нарушения закона в судебном порядке не обязательно.

Адвокат SmartSolutions Law Group Виталий Волошин добавляет, что участники рынка интернет-рекламы имеют возможность доступа к национальному списку сайтов на платформе WIPO ALERT в качестве уполномоченных пользователей. Этот статус предоставляется ВОИС при условии использования информации исключительно для того, чтобы предотвратить размещение рекламы на «сайтах, вызывающих обеспокоенность» или для оценки эффективности систем, которые уже работают для этого.

Как получить статус уполномоченного пользователя

Для получения статуса уполномоченного пользователя требуется заключение пользовательского соглашения между рекламной компанией и ВОИС. При этом, Минэкономики как уполномоченный участник платформы WIPO ALERT может прекратить (либо возобновить) доступ любого пользователя к национальному списку. Доступ рекламным агентствам предоставляется бесплатно.

Схема подачи ресурсов на платформу такова: правообладатели проводят мониторинг ресурсов-нарушителей и ежемесячно передают в «Чистое небо» список с подтверждениями фактов пиратства; Инициатива верифицирует информацию со своей стороны и подает их в Департамент интеллектуальной собственности Минэкономики для включения в глобальную платформу WIPO ALERT Database.

Об Инициативе «Чистое небо»

Общественный союз «‎Инициатива Чистое небо» является некоммерческим и неприбыльным объединением, созданным с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент.

Инициатива насчитывает более 20 участников и партнеров, среди которых группы 1+1 media, StarLightMedia, Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), компании Recreativ, Volia, FILM.UA Group, Smartsolutions Law Group, Gemius, Getty Images, Publicis Group, ассоциация ЕМА и другие.

Сайт ИЧН с подробной информацией: legalcontentua.org.