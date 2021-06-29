Подписчики MEGOGO получили доступ к просмотру трансляций бразильского футбольного чемпионата.

Что произошло

Медиасервис MEGOGO приобрёл эксклюзивное право на показ матчей чемпионата Бразилии по футболу (Campeonato Brasileiro Série A). Пользователям MEGOGO будет доступно три жарких футбольных сезона: с 2021 и до 2024 года включительно.

Как смотреть

Трансляция событий уже проходит на MEGOGO. Смотреть поединки чемпионата Бразилии можно на канале MEGOGO Футбол и в разделе «Спорт». Просмотр доступен по подписке «ТВ и Кино: Максимальная» и «Спорт».

О Campeonato Brasileiro Série A

Чемпионат Бразилии – сильнейший национальный чемпионат на южноамериканском континенте. Именно бразильские футбольные соревнования считаются «кузницей талантов» и главной площадкой, где «охотятся» на будущих суперзвёзд.

В чемпионате Бразилии в сезоне 2021 года выступают, как известные на весь футбольный мир имена, так и бывшие футболисты украинских команд. Например, легенды «Шахтера» Луис Адриано и Тайсон, экс-динамовцы Дуду и Че Че, а также экс-игроки «Металлиста» Виллиан Гомес, Родриго Моледо и Диего Соуза. Известные футбольные звезды: Халк и Даниэл Алвес; молодые, но очень перспективные, Габриэл Верон, Габриэл Менино, Кайо Жорже и другие.