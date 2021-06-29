Вы любите поесть, и поэтому каждые полчаса открываете дверцу своего холодильника, в поисках чего-нибудь вкусненького?

Вы такой не один! Однако задумывались ли вы когда-нибудь о том, что частое открывание двери холодильника приводит к увеличению его энергопотребления? К тому же, холодильник представляет собой устройство, работающее круглосуточно 365 дней в году.

В последнее время при производстве холодильников начала применяться новая технология, получившая название инверторной и призванная уменьшить потребление электроэнергии. Холодильники, в которых используется данная технология, например как LG GA-B379SLUL, расходуют меньшее количество электроэнергии, чем их «традиционные» собратья.

Читатели, по всей видимости, уже успели подумать о том, что холодильник, в котором используется инверторная технология, стоит дорого.

В какой-то степени это действительно так: цены на холодильники, в которых установлены инверторные компрессоры, несколько выше цен на холодильники, в которых такие компрессоры отсутствуют. Однако в новых холодильниках имеется множество преимуществ, которые вы несомненно оцените со временем. Кроме того, в долгосрочной перспективе инверторный холодильник поможет сэкономить немалые суммы денег.

В данной статье вниманию читателей предлагается подробное описание инверторной технологии, применяемой в холодильниках.

Работа холодильника с компрессором

Принцип работы холодильника заключается в использовании жидкого либо газообразного вещества, при помощи которого осуществляется регулировка температуры внутри камеры. Данное вещество поглощает тепло, имеющееся внутри холодильника, и испаряет его наружу, благодаря чему продукты, хранящиеся в камере, остаются свежими и охлаждёнными. Затем жидкость или газ поступают в компрессор, который сжимает испарённый газ.

После этого сжатая субстанция превращается в горячую жидкость, которая поступает в конденсатор, где она остывает. Затем она поступает в холодильник, распространяется по системе охлаждения, а потом возвращается в компрессор, который вновь сжимает газ. Данный процесс повторяется вновь и вновь, обеспечивая охлаждение продуктов, находящихся внутри холодильника.

Итак, теперь вы понимаете, что компрессор – отличная «рабочая лошадка» внутри холодильника, помогающая сохранять продукты в холоде и свежести на протяжении длительного периода. Однако существует два типа компрессоров, обеспечивающих охлаждение и свежесть продуктов:

Стандартный компрессор.

Инверторный компрессор.

Инверторный компрессор

Инверторная технология применяется в холодильниках уже на протяжении многих лет. Она изменила не только производительность, но также эффективность их работы. Данная технология работает в холодильнике подобно акселератору в автомобиле. Когда ему требуется больше энергии – он потребляет большее количество электричества. В остальное время потребляемая мощность снижается до минимального уровня.

Вместо отключения питания, инверторная технология регулирует мощность в соответствии с температурой внутри и снаружи холодильника. Фактически, в зависимости от климата, она также контролирует и поддерживает необходимую мощность и скорость.

Рабочий процесс инверторного компрессора

Скорость работы инверторного компрессора регулируется в зависимости от разницы в частоте напряжения. После начала работы компрессора схема инвертора соответствующим образом изменяет подачу электроэнергии, которая преобразуется в среднее значение, а затем может регулироваться в соответствии с различными частотами.

Таким образом, электричество инвертора, поступающее в холодильник, передаётся в соответствии с частотой напряжения. Это позволяет компрессору регулировать скорость работы. Она достигнет максимального значения только тогда, когда охлаждающая нагрузка также станет максимальной.

Роль инверторной технологии в экономии электроэнергии

Поскольку инверторный компрессор знает, каким образом ему следует работать в зависимости от охлаждающей нагрузки, он также может регулировать свою скорость в зависимости от различных ситуаций. Таким образом, принцип работы инверторного компрессора в холодильнике достаточно прост. Например, если дверца холодильника остаётся открытой на протяжении длительного времени, он регистрирует изменение температуры. После этого компрессор начинает работать соответственно на высокой скорости.

Он увеличивает свою скорость, дабы покрыть потерю холодного воздуха, не потребляя при этом большее количество электроэнергии и не переохлаждая воздух внутри холодильника. Кроме того, инверторная технология позволяет корректировать работу холодильника в зависимости от сезона. Летом компрессор начинает работать с большей скоростью из-за высокой температуры воздуха снаружи.

При этом зимой такой холодильник потребляет меньшее количество электроэнергии и работает с меньшей скоростью из-за снижения температуры воздуха вокруг. По ночам, когда датчик не обнаруживает активности холодильника, скорость работы компрессора также снижается. Благодаря такому принципу работы инверторный компрессор может сэкономить владельцу более 30% электроэнергии по сравнению со стандартными компрессорами.

Преимущества инверторной технологии

Помимо экономии электроэнергии, инверторная технология несёт в себе множество преимуществ, которые перечислены ниже.

Правильный контроль температуры.

Современные интеллектуальные функции, присущие инверторной технологии для холодильников, сделали процесс охлаждения более идеальным. Скорость работы компрессора изменяется в зависимости от типов продуктов, хранящихся в камере, а также – от температуры снаружи холодильника. Кроме того датчик холодильника позволяет учитывать настройки термостата, а также то, открыта или закрыта дверца холодильника.

Снижает уровень шума и вибраций.

Большинству из нас хорошо знакомы холодильники, производящие много шума и раздражающие нас сильной вибрацией. Это происходит при увеличении скорости работы компрессора. Новая инверторная технология запускает компрессор с наименьшей скоростью. При этом переключение скоростей и в целом работа компрессора происходят очень плавно. В результате снижается как уровень шума, так и уровень вибраций.

Продлевает срок эксплуатации.

Холодильник, в котором используется данная технология, меньше подвержен риску поломки, поскольку компрессор никогда не запускается сразу на большой скорости – работа его всегда начинается с малых скоростей, а также никогда не прерывается мгновенно. Все изменения, происходящие в процессе работы холодильника, очень быстро структурируются, без дополнительных затрат электроэнергии. Всё это обеспечивает намного более длительный срок эксплуатации холодильника, в котором использована инверторная технология.

Высокий коэффициент мощности.

Коэффициенты мощности стандартных компрессоров находятся на недостаточно высоком уровне в сравнении с инверторными компрессорами, поскольку они требуют коэффициентов мощности более высокого диапазона. Нас также могут ожидать дополнительные расходы, связанные с низкими коэффициентами мощности. В то же время мы можем получить бонусы за более высокие коэффициенты мощности, если они используются в коммерческих целях.

Подводя итоги

Стоит искать холодильник с наилучшими рабочими характеристиками, который обеспечивает хорошее охлаждение продуктов. Также желательно искать устройство, позволяющее серьёзно экономить на счетах за электроэнергию. И инверторный холодильник является наилучшим технологическим решением, которое может удовлетворить желание сэкономить.

Если вы приобретёте себе холодильник, в котором используется инверторная технология, это может стать лучшим выбором. Сегодня вы заплатите немного больше, однако уже завтра он принесёт немалую экономию денег и времени.