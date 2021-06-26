Соцсеть «ВКонтакте» добавила специальную ленту для болельщиков, посвященную чемпионату Европы.

Здесь футбольные фанаты могут узнать о важнейших событиях турнира. Контент очень разнообразен: это новости, обзоры поединков, видео, интервью с тренерами и игроками, спортивные мемы, а также и многое другое. Чтобы найти интересующую информацию, пользователям теперь не нужно просматривать множество сайтов, ведь самые свежие и актуальные сведения представлены в удобном формате ленты.

Всё это может быть интересно не только фанатам, но и любителям ставок, которые сами составляют прогнозы на предстоящие матчи. Как сообщает источник, следя за новостями и анализируя их, получается довольно точно предсказать, с какой форой выиграет та или иная команда и сколько мячей будет забито в матче.

Разработчики решили внести ещё одно новшество. Добавлены специальные футбольные эмодзи-статусы (иконки, расположенные рядом с именем профиля), которые позволят болельщикам сообщить всем своим друзьям и подписчикам, какую команду они поддерживают. Круглый смайлик в виде флажка той или иной сборной можно установить, нажав на карточку матча с участием коллектива или перейдя в приложение «Спорт».

Во время проведения континентального первенства лента «Евро-2020» будет заменять ленту «Футбол», которую разработчики добавили в конце 2020 года.