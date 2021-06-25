Особенности рекламы парфюмерии в диджитал-среде и на ТВ

Духи — это уже не только косметика, но часть мужского и женского образа. А рекламу парфюмерной продукции уже давно можно считать искусством. Довольно часто это не просто небольшой ролик, а настоящий фильм, который своим видеорядом старается передать все ощущения от аромата. Так как как же рекламируют духи сегодня? С учётом каких параметров создают видеопродукцию для рекламы парфюмерии на телевидении и диджитале? Об этом мы расскажем в этой статье.

Самые распространенные приемы используют в рекламе парфюма

Главная проблема рекламы парфюмерии состоит в том, что видео, конечно же, не сможет передать аромат. И чтобы в полной мере передать его, используются различные приемы — применяются цвета (спокойные или вызывающие, движения (плавные или дерзкие), ассоциации (цветущий сад, снежный замок и т. д.) Также чтобы показать особенность данной туалетной воды может использоваться:

лицо аромата (черты лица, одежда, макияж — все это помогает создать образ продукции);

привлекательные женские и мужские образы (нередко это знаменитые актеры или модели);

фирменный стиль бренда (его основные цвета);

необычная форма флакона (нередко изящные формы или необычный колпачок тоже влияют на желание купить духи);

разработка концепта, который свяжет аромат, флакон и цвета бренда между собой.

Как мы уже говорили, бренды часто выбирают знаменитостей, которые будут представлять аромат. В лице аромата они стараются отразить особенности и портрет целевой аудитории.

Чтобы потенциальным покупателям хотелось совершить покупку, необходимо создать определенный образ. Женские духи обычно рекламируют нежные, утонченные и привлекательные девушки. Для мужского запаха важно отразить в ролике храбрость, мужественность, харизматичность и уверенность в себе.

Цель такой рекламы

Основная идея такой рекламы чаще всего состоит в том, что подходящий аромат духов позволяет сделать жизнь более гармоничной, а мужчина или женщина, которые будут ими пользоваться обязательно получат настоящее наслаждение от жизни.

Конечно, чтобы подобрать подходящий именно вам вариант духов всегда лучше сделать это в магазине, ознакомившись с каждым брендом и его запахом. Но если такой возможности нет, рекламные ролики точно помогут прочувствовать настроение заинтересовавшей вас продукции.