Вещание Евро-2020 в Санкт-Петербурге проходит из студии с дополненной реальностью

Специалисты телеканала «Матч ТВ» возвели в Северной столице России высокотехнологичную студию, которая напоминает космический корабль.

По виду студия похожа на прозрачный футбольный мяч, диаметр которого составляет 13 метров. Материалы для строительства выбирали, учитывая особенности климата.

Также студия оснащена дополненной реальностью. Это обусловлено спецификой вещания «Матч ТВ». Игры часто транслируются в спорт-барах, кафе, аэропортах, то есть в довольно шумных местах. Потому важно, чтобы зритель ориентировался в происходящем, даже не слыша слов комментатора. Так что на экране по ходу трансляции может возникнуть турнирная таблица, а в студии во время обсуждения матча рядом с экспертами появляются футболисты.

Напомним, что Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России по результатам группового этапа лишилась шансов на выход в плей-офф. Главными фаворитами турнира, по мнению экспертов, являются французы. Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», 23 июня подопечные Дидье Дешама сыграют с Португалией, победительницей Евро-2018.