По своему опыту скажем, каждый пользователь рано или поздно встречается с поломкой своих гаджетов: смартфоны, компьютеры, бытовая техника — все это выходит из строя.
И тут у нас 3 пути:
- покупаем новую вещь,
- связываемся с мастерами и просим помочь,
- или чиним все самостоятельно.
С первыми 2мя пунктами всё понятно: мы изучаем рынок и выбираем магазин или сервисный центр в своем городе. В Киеве Вы можете обратить внимание на AppleFix — этот штаб занимается всеми сферами яблочной техники, в том числе инструментами и деталями.
С третьим — все интереснее. Его мы и раскроем в нашей статье.
Какие плюсы самостоятельного ремонта?
- Умея делать ремонт профессионально, Вы экономите деньги и время.
- Вы гарантируете себе конфиденциальность отсутствием третьих лиц.
- Вы развиваете мелкую моторику, абстрактное мышление, внимательность и т. п.
- Такое умение принесет заработок практически в любой стране мира.
- Только Вы отвечаете за качество 🙂
Минусы?
- Затраты на обучающие курсы, расходники, технику и ее детали.
- После вмешательства Вы лишитесь гарантии.
- Приготовьтесь к тому, что Вы убьете несколько девайсов в процессе обучения.
Какой минимальный набор инструментов для ремонта?
- Отвертки для точной работы .
- Тонкий пинцет.
- Присоска.
- Лупа.
- Зажим.
- Скальпель.
- Бокс на несколько делений для хранения деталей.
Нужно понимать, что с этим набором можно приступить только к простому ремонту: заменить Wi-Fi модуль, шлейф или клавиатуру.
Как можно обучиться?
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Онлайн — курсы.
Вариант 1 — найти компанию, предлагающую обучение онлайн. Видеоуроки, лекции, возможность общаться с наставником — хороший бонус, для того, чтобы быстро обучиться и минуть многих подводных камней.
Классно, что такое обучение не привязывает Вас к месту или времени 🙂
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Групповые или индивидуальные курсы.
Преимущество такого варианта обучения в прямом контакте с учителем и группой. Это можно сравнить с очным и заочным обучением. Многие согласяться, что первый вариант результативнее.
Также в таких школах часто предоставляют инструментарий, технику для практики и даже трудоустройство.
Еще 1 плюс: при прохождении официального обучения, Вы получаете сертификат, что тоже очень приятно.
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Самостоятельный поиск информации.
- Находим смартфон, на котором можно тренироваться.
- Закупаем нужные детали и инструменты, подготавливаем рабочее место.
- Находим инструкции, видео, гиды.
Например, на ютуб или айфиксит вводим “замена аккумулятора iPhone 7” и смотрим, как это делают профи. Далее пробуем повторить.
- Не забывайте, что интернет — это огромная социальная сеть. Задавайте вопросы на тематических форумах/в комментариях, а также делитесь своими открытиями.
Какими ключевыми навыками нужно овладеть?
- Разобраться, какой инструментарий используется для разбора и диагностики.
- Уметь подготавливать рабочее место.
- Изучить типы аппаратов, их схожие и различные черты.
- Изучить модульный ремонт:
Сюда входит умение заменить дисплей, шлейф, кнопки, АКБ, разъемы, корпус и тд
- Изучить сложный ремонт:
Изучение PDF-схем и основных микросхем на платах
Запуск плат и их диагностика с помощью профессиональных инструментов, проверка цепи питания
Осмотр на наличие коррозии под микроскопом
- Уметь перепрошивать смартфон и восстанавливать данные.
Научиться может каждый, важно понять, нужно ли это? Готовы ли Вы вкладывать деньги, время и свои силы в то, чтобы уметь делать ремонты айфонов досконально?
Если да, то не откладывайте на завтра, начинайте с малого и не останавливайтесь до победного ! 😉