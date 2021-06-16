По своему опыту скажем, каждый пользователь рано или поздно встречается с поломкой своих гаджетов: смартфоны, компьютеры, бытовая техника — все это выходит из строя.

И тут у нас 3 пути:

покупаем новую вещь,

связываемся с мастерами и просим помочь,

или чиним все самостоятельно.

С первыми 2мя пунктами всё понятно: мы изучаем рынок и выбираем магазин или сервисный центр в своем городе. В Киеве Вы можете обратить внимание на AppleFix — этот штаб занимается всеми сферами яблочной техники, в том числе инструментами и деталями.

С третьим — все интереснее. Его мы и раскроем в нашей статье.

Какие плюсы самостоятельного ремонта?

Умея делать ремонт профессионально, Вы экономите деньги и время.

Вы гарантируете себе конфиденциальность отсутствием третьих лиц.

Вы развиваете мелкую моторику, абстрактное мышление, внимательность и т. п.

Такое умение принесет заработок практически в любой стране мира.

Только Вы отвечаете за качество 🙂

Минусы?

Затраты на обучающие курсы, расходники, технику и ее детали.

После вмешательства Вы лишитесь гарантии.

Приготовьтесь к тому, что Вы убьете несколько девайсов в процессе обучения.

Какой минимальный набор инструментов для ремонта?

Отвертки для точной работы .

Тонкий пинцет.

Присоска.

Лупа.

Зажим.

Скальпель.

Бокс на несколько делений для хранения деталей.

Нужно понимать, что с этим набором можно приступить только к простому ремонту: заменить Wi-Fi модуль, шлейф или клавиатуру.

Как можно обучиться?

Онлайн — курсы.

Вариант 1 — найти компанию, предлагающую обучение онлайн. Видеоуроки, лекции, возможность общаться с наставником — хороший бонус, для того, чтобы быстро обучиться и минуть многих подводных камней.

Классно, что такое обучение не привязывает Вас к месту или времени 🙂

Групповые или индивидуальные курсы.

Преимущество такого варианта обучения в прямом контакте с учителем и группой. Это можно сравнить с очным и заочным обучением. Многие согласяться, что первый вариант результативнее.

Также в таких школах часто предоставляют инструментарий, технику для практики и даже трудоустройство.

Еще 1 плюс: при прохождении официального обучения, Вы получаете сертификат, что тоже очень приятно.

Самостоятельный поиск информации. Находим смартфон, на котором можно тренироваться. Закупаем нужные детали и инструменты, подготавливаем рабочее место. Находим инструкции, видео, гиды.

Например, на ютуб или айфиксит вводим “замена аккумулятора iPhone 7” и смотрим, как это делают профи. Далее пробуем повторить. Не забывайте, что интернет — это огромная социальная сеть. Задавайте вопросы на тематических форумах/в комментариях, а также делитесь своими открытиями.



Какими ключевыми навыками нужно овладеть?

Разобраться, какой инструментарий используется для разбора и диагностики.

Уметь подготавливать рабочее место.

Изучить типы аппаратов, их схожие и различные черты.

Изучить модульный ремонт:

Сюда входит умение заменить дисплей, шлейф, кнопки, АКБ, разъемы, корпус и тд

Изучить сложный ремонт:

Изучение PDF-схем и основных микросхем на платах

Запуск плат и их диагностика с помощью профессиональных инструментов, проверка цепи питания

Осмотр на наличие коррозии под микроскопом

Уметь перепрошивать смартфон и восстанавливать данные.

Научиться может каждый, важно понять, нужно ли это? Готовы ли Вы вкладывать деньги, время и свои силы в то, чтобы уметь делать ремонты айфонов досконально?

Если да, то не откладывайте на завтра, начинайте с малого и не останавливайтесь до победного ! 😉