Ремонт iPhone

По своему опыту скажем, каждый пользователь рано или поздно встречается с поломкой своих гаджетов: смартфоны, компьютеры, бытовая техника — все это выходит из строя.

И тут у нас 3 пути:

  • покупаем новую вещь,
  • связываемся с мастерами и просим помочь,
  • или чиним все самостоятельно.

С первыми 2мя пунктами всё понятно: мы изучаем рынок и выбираем магазин или сервисный центр в своем городе. В Киеве Вы можете обратить внимание на AppleFix — этот штаб занимается всеми сферами яблочной техники, в том числе инструментами и деталями.

С третьим — все интереснее. Его мы и раскроем в нашей статье.

Какие плюсы самостоятельного ремонта?

  • Умея делать ремонт профессионально, Вы экономите деньги и время.
  • Вы гарантируете себе конфиденциальность отсутствием третьих лиц.
  • Вы развиваете мелкую моторику, абстрактное мышление, внимательность и т. п.
  • Такое умение принесет заработок практически в любой стране мира.
  • Только Вы отвечаете за качество 🙂

Минусы?

  • Затраты на обучающие курсы, расходники, технику и ее детали.
  • После вмешательства Вы лишитесь гарантии.
  • Приготовьтесь к тому, что Вы убьете несколько девайсов в процессе обучения.

Какой минимальный набор инструментов для ремонта?

  • Отвертки для точной работы .
  • Тонкий пинцет.
  • Присоска.
  • Лупа.
  • Зажим.
  • Скальпель.
  • Бокс на несколько делений для хранения деталей.

Нужно понимать, что с этим набором можно приступить только к простому ремонту: заменить Wi-Fi модуль, шлейф или клавиатуру.

Как можно обучиться?

  • Онлайн — курсы.

Вариант 1 — найти компанию, предлагающую обучение онлайн. Видеоуроки, лекции, возможность общаться с наставником — хороший бонус, для того, чтобы быстро обучиться и минуть многих подводных камней.
Классно, что такое обучение не привязывает Вас к месту или времени 🙂

  • Групповые или индивидуальные курсы.

Преимущество такого варианта обучения в прямом контакте с учителем и группой. Это можно сравнить с очным и заочным обучением. Многие согласяться, что первый вариант результативнее.
Также в таких школах часто предоставляют инструментарий, технику для практики и даже трудоустройство.

Еще 1 плюс: при прохождении официального обучения, Вы получаете сертификат, что тоже очень приятно.

  • Самостоятельный поиск информации.

    • Находим смартфон, на котором можно тренироваться.
    • Закупаем нужные детали и инструменты, подготавливаем рабочее место.
    • Находим инструкции, видео, гиды.
      Например, на ютуб или айфиксит вводим “замена аккумулятора iPhone 7” и смотрим, как это делают профи. Далее пробуем повторить.
    • Не забывайте, что интернет — это огромная социальная сеть. Задавайте вопросы на тематических форумах/в комментариях, а также делитесь своими открытиями.

Какими ключевыми навыками нужно овладеть?

  • Разобраться, какой инструментарий используется для разбора и диагностики.
  • Уметь подготавливать рабочее место.
  • Изучить типы аппаратов, их схожие и различные черты.
  • Изучить модульный ремонт:

Сюда входит умение заменить дисплей, шлейф, кнопки, АКБ, разъемы, корпус и тд

  • Изучить сложный ремонт:

Изучение PDF-схем и основных микросхем на платах

Запуск плат и их диагностика с помощью профессиональных инструментов, проверка цепи питания

Осмотр на наличие коррозии под микроскопом

  • Уметь перепрошивать смартфон и восстанавливать данные.

Научиться может каждый, важно понять, нужно ли это? Готовы ли Вы вкладывать деньги, время и свои силы в то, чтобы уметь делать ремонты айфонов досконально?
Если да, то не откладывайте на завтра, начинайте с малого и не останавливайтесь до победного ! 😉