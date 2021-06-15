Основные сравнительные особенности «креативных» моделей от двух известных производителей компьютерной техники.

У истоков зарождения класса устройств для профессиональной творческой работы стоит тайваньская компания Acer. История даже курьезная: несколько лет назад результат одного из рыночных исследований оказался неожиданным. Согласно полученным Acer данным, примерно четверть покупателей мощных и эффектных игровых ноутбуков Predator не использовали их по назначению, или попросту не играли на них в игры. Вместо этого «игровые монстры» применялись для серьезной работы: дизайна, работы с 3D, анимации либо обработки видео. Это и стало отправной точкой в создании суббренда ConceptD, ориентированно на потребности профессионалов креативной сферы деятельности.

Acer ConceptD — лучшие инструменты для творчества

С момента появления первых устройств, ассортимент ConceptD включает не только ноутбуки, но и мониторы и настольные ПК. Модельный ряд лэптопов представлен образцами, пригодными для широкого спектра задач: от ретуши фото высокой четкости и до 3D–рендеринга сложных сцен. Ноутбуки базируются на новейших 8–ядерных процессорах Intel Core 11-го поколения i5/i7 и оборудованы дискретными адаптерами NVIDIA GeForce GTX или RTX. Модели с приставкой Pro, к примеру ConceptD 5 Pro, оборудованы профессиональными графическими процессорами NVIDIA Quadro вплоть до NVIDIA RTX A5000 с пакетом драйверов Studio и до 64 ГБ быстрой оперативной памяти.

Главная особенность ноутбуков серии — это безупречно качественный дисплей с высокой передачей цветов. Параметры матрицы IPS с разрешением Full HD/ 3К (3072х1920) / UHD дают 100% охвата палитры DCI-P3 и подтверждены сертификатом Pantone® Validated. Точная заводская калибровка и специальная утилита для автонастройки цветов гарантируют точное соответствие цветов на экране и при печати или в производстве. На выбор диагонали 14, 15,6 либо 16 дюймов.

Конструктивные особенности ноутбуки ConceptD более чем обширны. Корпуса из легких и прочных сплавов алюминия снабжены белоснежным керамическим покрытием с высокой устойчивостью к физическому воздействию. Эстетическая привлекательность подчеркнута клавиатурой с янтарной подсветкой. Особый шарнир Ezel в сочетании с сенсорным дисплеем и активным стилусом с технологией WACOM открывает принципиально новые возможности для рисования, обработки графики, презентаций, либо применения ноутбука в качестве планшета. Усовершенствованное охлаждение на основе медных теплотрубок и металлических вентиляторов особой формы поддерживает максимальную производительность при уровне шума до 40 дБа. ConceptD производят шума не более, чем разрешено в библиотеке.

Asus ProArt: строгий профессиональный подход

Чтобы не отставать от извечного конкурента, Asus разработала и представила серию устройств ProArt, включающую мониторы, мобильные и настольные ПК. Однако в основу Asus ProArt StudioBook, как считают авторитетные обозреватели, положена концепция бизнес-ноутбуков. Классическое официально-серое шасси из алюминиевого сплава и позиционирование как DTR (замена десктопа, Desktop replacement) — только диагонали 15,6 и 17 дюймов. Оснащение: топовые процессоры Intel Core 9/10-го поколений или Xeon–E, что является типичным для бизнес-лэптопов, и упор на профессиональную графику NVIDIA Quadro. На ее наличие, опять же, указывает приставка Pro. Основной акцент сделан на производительность и высокие характеристики: максимальный объем хранилища данных до 2 ТБ или дисплеи 4K/UHD. Как и в случае с конкурентом используются экраны с высокой точностью цветопередачи, но без упоминания валидации Pantone®. Особенность флагманских моделей: дополнительный дисплей ScreenPad Plus, встроенный в тачпад. Это скорее имиджевое решение, чем практическое, поскольку ноутбуки с двумя дисплеями хоть и существуют уже давно, то так и не приобрели популярности. Acer же поступила более практично, оснастив свои модели рядом дополнительных клавиш. Разумеется, производитель также реализовал свои технологии снижения уровня шума.

Плюсы, минусы подводные камни

Asus ориентируется на почти запредельную производительность по соответствующей цене, и немалую роль здесь играют профессиональная графика и второй дополнительный дисплей. Устройства отличает «серый дизайн» и широкие диагонали. Производитель все еще использует процессоры предыдущих поколений.

В то же время Acer в моделях ConceptD проявляет гибкость и ориентируется на мобильность: есть компактные модели 14 дюймов, к тому же разнообразие конфигураций упрощает выбор ноутбука на любой бюджет и потребности. Этому в значительной мере способствуют модели с креплением Ezel, получившие немало положительных отзывов именно от цифровых художников. Набор дополнительных возможностей и фирменных технологий ConceptD уже нашел немало своих почитателей. К тому же даже чисто визуально ConceptD выглядят более дружественно к пользователю.