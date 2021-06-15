Ноутбук для графического дизайна

Основные сравнительные особенности «креативных» моделей от двух известных производителей компьютерной техники.

У истоков зарождения класса устройств для профессиональной творческой работы стоит тайваньская компания Acer. История даже курьезная: несколько лет назад результат одного из рыночных исследований оказался неожиданным. Согласно полученным Acer данным, примерно четверть покупателей мощных и эффектных игровых ноутбуков Predator не использовали их по назначению, или попросту не играли на них в игры. Вместо этого «игровые монстры» применялись для серьезной работы: дизайна, работы с 3D, анимации либо обработки видео. Это и стало отправной точкой в создании суббренда ConceptD, ориентированно на потребности профессионалов креативной сферы деятельности.

Acer ConceptD — лучшие инструменты для творчества

ноутбук Acer или Asus

С момента появления первых устройств, ассортимент ConceptD включает не только ноутбуки, но и мониторы и настольные ПК. Модельный ряд лэптопов представлен образцами, пригодными для широкого спектра задач: от ретуши фото высокой четкости и до 3D–рендеринга сложных сцен. Ноутбуки базируются на новейших 8–ядерных процессорах Intel Core 11-го поколения i5/i7 и оборудованы дискретными адаптерами NVIDIA GeForce GTX или RTX. Модели с приставкой Pro, к примеру ConceptD 5 Pro, оборудованы профессиональными графическими процессорами NVIDIA Quadro вплоть до NVIDIA RTX A5000 с пакетом драйверов Studio и до 64 ГБ быстрой оперативной памяти.

Главная особенность ноутбуков серии — это безупречно качественный дисплей с высокой передачей цветов. Параметры матрицы IPS с разрешением Full HD/ 3К (3072х1920) / UHD дают 100% охвата палитры DCI-P3 и подтверждены сертификатом Pantone® Validated. Точная заводская калибровка и специальная утилита для автонастройки цветов гарантируют точное соответствие цветов на экране и при печати или в производстве. На выбор диагонали 14, 15,6 либо 16 дюймов.

Конструктивные особенности ноутбуки ConceptD более чем обширны. Корпуса из легких и прочных сплавов алюминия снабжены белоснежным керамическим покрытием с высокой устойчивостью к физическому воздействию. Эстетическая привлекательность подчеркнута клавиатурой с янтарной подсветкой. Особый шарнир Ezel в сочетании с сенсорным дисплеем и активным стилусом с технологией WACOM открывает принципиально новые возможности для рисования, обработки графики, презентаций, либо применения ноутбука в качестве планшета. Усовершенствованное охлаждение на основе медных теплотрубок и металлических вентиляторов особой формы поддерживает максимальную производительность при уровне шума до 40 дБа. ConceptD производят шума не более, чем разрешено в библиотеке.

Asus ProArt: строгий профессиональный подход

ноутбук для графического дизайна

Чтобы не отставать от извечного конкурента, Asus разработала и представила серию устройств ProArt, включающую мониторы, мобильные и настольные ПК. Однако в основу Asus ProArt StudioBook, как считают авторитетные обозреватели, положена концепция бизнес-ноутбуков. Классическое официально-серое шасси из алюминиевого сплава и позиционирование как DTR (замена десктопа, Desktop replacement) — только диагонали 15,6 и 17 дюймов. Оснащение: топовые процессоры Intel Core 9/10-го поколений или Xeon–E, что является типичным для бизнес-лэптопов, и упор на профессиональную графику NVIDIA Quadro. На ее наличие, опять же, указывает приставка Pro. Основной акцент сделан на производительность и высокие характеристики: максимальный объем хранилища данных до 2 ТБ или дисплеи 4K/UHD. Как и в случае с конкурентом используются экраны с высокой точностью цветопередачи, но без упоминания валидации Pantone®. Особенность флагманских моделей: дополнительный дисплей ScreenPad Plus, встроенный в тачпад. Это скорее имиджевое решение, чем практическое, поскольку ноутбуки с двумя дисплеями хоть и существуют уже давно, то так и не приобрели популярности. Acer же поступила более практично, оснастив свои модели рядом дополнительных клавиш. Разумеется, производитель также реализовал свои технологии снижения уровня шума.

Плюсы, минусы подводные камни

сравнение ноутбуков Acer и Asus

Asus ориентируется на почти запредельную производительность по соответствующей цене, и немалую роль здесь играют профессиональная графика и второй дополнительный дисплей. Устройства отличает «серый дизайн» и широкие диагонали. Производитель все еще использует процессоры предыдущих поколений.

В то же время Acer в моделях ConceptD проявляет гибкость и ориентируется на мобильность: есть компактные модели 14 дюймов, к тому же разнообразие конфигураций упрощает выбор ноутбука на любой бюджет и потребности. Этому в значительной мере способствуют модели с креплением Ezel, получившие немало положительных отзывов именно от цифровых художников. Набор дополнительных возможностей и фирменных технологий ConceptD уже нашел немало своих почитателей. К тому же даже чисто визуально ConceptD выглядят более дружественно к пользователю.

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